사진 = 김설현 인스타그램

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사진 = 김설현 인스타그램

사진 = 김설현 인스타그램

배우 김설현이 초록빛 풍경과 어우러진 캐주얼한 스타일링으로 근황을 전했다.김설현은 최근 자신의 인스타그램에 "초록초록한 풀이 내 퍼스널컬러🌿🌱🍃"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김설현은 머리를 높게 묶은 채 휴대전화를 내려다보고 있다. 레이스가 드러나는 네이비 민소매 톱에 넉넉한 데님 팬츠를 입고 은빛 아우터를 자연스럽게 걸쳤으며 허리 위로 살짝 드러나는 실루엣과 커다란 브라운 계열 숄더백이 캐주얼한 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 김설현은 같은 차림으로 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 목선을 따라 겹쳐 착용한 가느다란 목걸이와 높게 묶은 포니테일이 시원한 인상을 더했고 힘을 뺀 옷차림 속 늘씬한 비율도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 김설현은 실내 공간에서 몸을 옆으로 돌려 카메라를 바라보고 있다. 어깨에 멘 큼직한 가방과 은빛 아우터가 데님 팬츠와 자연스럽게 어우러졌으며, 길게 내려오는 포니테일과 살짝 들어 올린 턱으로 또렷한 옆선을 드러냈다.마지막 사진에서 김설현은 아우터를 한쪽 어깨 아래로 내려 네이비 민소매 톱을 드러낸 채 정면을 응시하고 있다. 살짝 기울인 고개와 차분한 표정이 앞선 야외 사진과는 다른 인상을 만들면서도 같은 스타일링을 자연스럽게 이어갔다.한편 1995년생으로 31세인 김설현은 차기작 공개를 앞두고 있다. 올해 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)를 비롯해 내년 상반기 방송 예정인 JTBC 드라마 '인간X구미호', 디즈니+ '상남자' 등에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr