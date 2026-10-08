군 복무 중인 이재욱이 무대에 올라 관객에게 인사했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이재욱이 군 복무 중 부산국제영화제(BIFF) '꿀알바' 오픈토크 무대에 올라 인사를 건넸다.8일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈토크가 진행됐다. 김다민 감독과 한준희 기획총괄, 배우 김민하, 최현욱이 참석했다.‘꿀알바’는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트만 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 혁준(이재욱 분)이 지옥의 노동 현장으로 가게 되는 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다. 최현욱은 특별출연해 극에 힘을 보탠다.행사 말미 마지막 인사에서 최현욱은 이재욱을 언급하며 무대 위로 올라올 것을 제안했다. 관객의 환호에 무대에 오른 이재욱은 "국방의 의무를 다하고 있어서 행사에 참석 못한 아쉬운 마음이 크다"고 인사했다. 그는 "'꿀알바' 재밌으니까 즐겁게 봐달라"며 "우리 삶과 닮아 있는 이야기"라고 설명했다. 이어 "군 복무 중이라 공식적인 행사는 어렵지만 인사드리러 왔다"는 말을 남기고 퇴장했다.'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 전편 공개된다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr