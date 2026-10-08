김민하가 바쁜 일정을 소화 중인 소감을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 김민하가 부산국제영화제(BIFF)에 참석한 가운데 '꿀알바'와 '낮과 밤은 서로에게'로 바쁜 일정을 소화하고 있는 소감을 밝혔다.8일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈토크가 진행됐다. 김다민 감독과 한준희 기획총괄, 배우 김민하, 최현욱이 참석했다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트만 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 혁준(이재욱 분)이 지옥의 노동 현장으로 가게 되는 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다. 최현욱은 특별출연해 극에 힘을 보탠다. 김민하는 혁준의 여동생이자 현실주의자인 지윤 역을 맡았다.'꿀알바'는 지난 7일 1~4회가 상영됐다. 김민하는 "관객분들이 스크린으로 보셨는 게 부러웠다"고 털어놨다. 그는 "나는 집에서 봤다"며 "큰 화면으로 생동감 있는 소리로 보면 더욱 더 재밌겠다는 생각도 든다. 사실 나는 무서웠다. 눈 가리면서 보고 깜짝깜짝 놀라면서 봤다"고 설명했다.김민하는 '꿀알바'와 부산영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'로 바쁜 일정을 소화하고 있다. 그는 "생각보다 많이 바빠서 깜짝 놀랐다"며 "'내가 이래도 되나' 싶기도 하고 민망하기도 하다. 너무 많이 배웠고 좋은 경험을 했다"고 말했다. 그러면서도 "'꿀알바'와 '낮과 밤은 서로에게'가 장르도 이야기도 달라서 지치지 않고 더 재밌게 일정 소화할 수 있었다"고 언급했다. 이어 "오픈토크가 끝나면 '액터스 하우스' 행사를 준비하고 있다"며 떨리는 심경을 나타냈다. 한준희 기획총괄은 "우리끼리는 김민하를 부산국제영화제 안방마님이라고 부른다"고 말해 웃음을 자아냈다.'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 전편 공개된다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr