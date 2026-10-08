이재욱이 부산국제영화제(BIFF) 현장에서 깜짝 포착됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 이재욱이 군 복무 중 부산국제영화제(BIFF) 현장에서 깜짝 포착됐다.8일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) 넷플릭스 시리즈 '꿀알바' 오픈토크가 진행됐다. 김다민 감독과 한준희 기획 총괄, 배우 김민하, 최현욱이 참석했다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 고액 아르바이트만 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 혁준(이재욱 분)이 지옥의 노동 현장으로 가게 되는 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 이희준 등이 출연한다. 최현욱은 특별출연해 극에 힘을 보탠다.주연을 맡은 이재욱은 현재 군 복무 중으로 이날 공식 참석 명단에 이름을 올리지 않았다. 무대에도 오르지 않았지만, 객석에서 모자와 마스크를 착용한 채 오픈 토크를 기다리는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스를 통해 전편 공개된다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr