영화인 20여명이 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란과 상황에 우려를 표했다. / 사진제공=영화인연대

정지영·이명세 감독을 비롯한 영화인 20여명이 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란과 상황에 우려를 표했다.8일 부산 해운대 이벤트광장에서 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란과 관련한 영화인 긴급 기자회견이 열렸다. 현장에는 정지영·이명세 감독을 비롯해 김동현 서울독립영화제 집행위원장, 윤성은 영화평론가, 김홍준 전 한국영상자료원장 등 제31회 부산국제영화제를 찾은 영화인들이 참석했다.이들은 공동 입장문을 통해 "관객의 판단을 정치가 대신하지 말라"고 주장했다. 최근 '암살자(들)'을 둘러싼 논쟁이 영화에 대한 비판을 넘어 정치권과 공공기관과 투자기관에 대한 압박, 극장 상영 중단 요구, 해외영화제 개막작 초청 취소 요구 등으로 확대되는 상황을 지적했다. 그러면서 "영화에 대한 평가를 넘어 정치적 정쟁의 도구로 확대되는 상황을 우려한다"고 말했다.정지영 감독은 역사적 사건을 소재로 한 영화의 창작 자유에 대해 입장을 밝혔다. 그는 영화가 역사를 대신할 수는 없지만, 역사가 남긴 질문을 던지는 것은 예술가의 의무 중 하나라는 취지로 말했다. 이어 정치권이 이를 문제 삼는 상황을 비판했다.김홍준 전 한국영상자료원장도 입장을 밝혔다. 그는 "부산영화제에서 영화가 정치적 맥락 속에서 논쟁이 된 것은 처음이 아니"라며 "부산국제영화제의 대응 문제는 영화제가 마무리된 뒤 영화제와 영화인들이 함께 이야기를 나눠볼 수 있을 것"이라고 말했다.영화인들은 기자회견을 통해 특정 영화에 대한 찬성이나 반대를 요구하는 것이 아니라는 점도 거듭 강조했다. 영화인들은 "찬성이든 반대든, 정치가 작품의 의미와 관객의 판단을 대신하지 말라는 것"이라고 밝혔다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 피격 사건을 모티브로 사건의 의혹과 배후를 추적하는 작품이다. 지난달 23일 개봉 이후 일각에서 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다. 그 여파로 '암살자(들)'의 부산국제영화제 관련 공식 행사는 모두 취소됐다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr