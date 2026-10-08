배우 유승호와 임세주가 과거 연인 사이였던 것으로 확인됐다./사진=텐아시아DB, 임세주 SNS

이하 유승호 소속사 공식 입장문

배우 유승호와 임세주가 과거 연인 사이였던 것으로 확인됐다. 두 사람이 6년째 열애 중이라는 보도가 나온 가운데, 유승호 측은 현재 결별한 상태라고 밝혔다.8일 유승호 소속사 측은 텐아시아에 임세주와의 열애설과 관련해 "두 배우는 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태로, 좋은 동료 관계로 지내고 있습니다"라고 공식 입장을 전했다.앞서 이날 이데일리는 유승호와 임세주가 6년째 열애 중이라고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 2020년 3월 방송된 tvN 드라마 '메모리스트'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 서울 마포구 서교동과 경기 파주 일대 등 공개된 장소에서도 데이트를 즐겨온 것으로 알려졌다.그러나 유승호 측이 과거 교제 사실은 인정하면서도 현재는 결별했다고 밝힘에 따라 두 사람의 열애설은 일단락됐다.유승호는 2000년 MBC 드라마 '가시고기'로 데뷔해 아역 배우로 이름을 알렸다. 이후 다양한 작품에서 주연으로 활약했으며, 최근 SBS 드라마 '재벌X형사' 시즌2에 출연했다.임세주는 2011년 '해오라'라는 활동명으로 가수 활동을 시작했다. 유승호보다 2살 연상으로 알려졌으며, 2014년부터 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 드라마 '황금빛 내 인생', '하나뿐인 내편', '국민 여러분!', '좀비탐정', '살인자ㅇ난감', '라이딩 인생' 등에 출연했다.두 배우는 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태로, 좋은 동료 관계로 지내고 있습니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr