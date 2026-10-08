필리핀 마닐라에서 팬들을 만난 배우 김수현/사진 = 골드메달리스트 SNS

필리핀 마닐라에서 팬들을 만난 배우 김수현/사진 = 골드메달리스트 SNS

필리핀 마닐라에서 팬들을 만난 배우 김수현/사진 = 골드메달리스트 SNS

필리핀 마닐라에서 팬들을 만난 배우 김수현/사진 = 골드메달리스트 SNS

배우 김수현이 해외 활동을 잇달아 소화하며 공식 활동 범위를 넓히고 있다. 최근에는 필리핀 팬들과 만난 현장 비하인드까지 공개했다. 1년여간 활동이 사실상 중단됐던 그가 해외 방송과 팬미팅, 화보 촬영 등을 이어가면서 공개가 보류된 디즈니+ 시리즈 '넉오프'의 향방에도 다시 관심이 향한다.김수현 소속사 골드메달리스트는 8일 공식 SNS를 통해 필리핀에서 촬영한 여러 장의 김수현 사진을 공개했다.공개된 사진에는 마닐라에서 열린 팬 행사 현장이 담겼다. 김수현은 객석을 가득 채운 팬들을 배경으로 무대 중앙에 앉아 손을 들고 포즈를 취했다. 또 다른 사진에서는 팬들이 보낸 꽃과 응원 메시지 앞에서 밝은 표정을 짓고 있다.현지 패션 브랜드 행사에서 촬영한 모습도 공개했다. 흰색 티셔츠와 데님 팬츠 등 편안한 차림의 김수현은 물오른 동안 미모를 발산해 팬들의 환호성을 자아냈다.김수현은 최근 해외 일정을 중심으로 공식 활동을 다시 시작하고 있다. 인도네시아 자카르타에서 열린 RCTI 창사 37주년 생방송 '마하카르야 RCTI 37'에 스페셜 게스트로 출연했으며, 인도네시아 매거진 하이엔드의 표지 촬영에도 참여했다.김수현은 지난해 배우 고 김새론 사망 이후 고인이 미성년자였던 당시 교제했다는 주장 등을 둘러싸고 논란에 휩싸였다. 김수현은 기자회견을 열어 관련 의혹을 부인했고 이후 공식 활동을 사실상 중단했으나, 최근 아동복지법 위반 및 무고 혐의 사건에 대해 혐의없음 불송치 결정이 내려지며 활동 복귀 움직임이 시작됐다.논란 이후 약 1년여가 흐른 현재 김수현은 해외 방송과 브랜드 행사, 팬미팅, 화보 촬영 등을 통해 활동을 단계적으로 확대하고 있다. 이번에 공개한 사진 역시 해외 팬들과 직접 만난 현장을 담았다는 점에서 눈길을 끈다.김수현의 활동 재개와 함께 공개가 미뤄진 디즈니+ 시리즈 '넉오프'에도 다시 관심이 모인다.'넉오프'는 1997년 외환위기로 인생이 뒤바뀐 남자 김성준이 세계적인 위조품 시장의 제왕으로 성장하는 이야기를 그린 작품이다. 김수현을 비롯해 조보아, 유재명, 이정은, 김의성, 김무열, 권나라, 박세완 등이 출연한다.디즈니+는 김수현을 둘러싼 논란이 확산한 이후 '넉오프'의 공개 계획을 보류했다. 이후 별도의 공개 일정은 발표하지 않은 상태다.김수현이 해외를 중심으로 공식 활동을 다시 시작하고 그 범위까지 넓혀가면서 장기간 공개가 멈춰 있는 '넉오프'가 어떤 결정을 맞게 될지도 관심사로 떠오르고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr