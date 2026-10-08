김요한, 오연희가 커플링 데이트에 나선다./사진제공=채널A

김요한, 오연희가 커플링 데이트에 나선다./사진제공=채널A

김요한, 오연희가 ‘현커’(현실 커플) 등극 후 더욱 달달해진 일상을 공개한다.오는 9일 오후 9시 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 정식으로 교제를 시작한 김요한, 오연희가 커플티를 입고 길거리를 활보하며 ‘커플 분위기’를 풍기는 모습이 담긴다.이날 두 사람은 인터뷰에서 “연희의 남자친구 김요한”, “요한 오빠의 여자친구 오연희”라고 인사해 ‘공식 연인’임을 공표한다. 이어 오연희는 “사귀는 사이가 된 뒤, (요한) 오빠의 애교와 애정 표현이 더 늘었다”고 수줍게 고백한다.본격적인 데이트에 나선 두 사람은 ‘커플티 제작숍’을 방문해 둘만의 ‘커플티’를 맞춘다. 디자인을 고르던 중 김요한은 “연희는 뭘 입어도 예쁘다. 만날 때마다 리즈 경신”이라고 ‘콩깍지 멘트’를 던진다. 달달한 기류 속, 두 사람은 서로의 얼굴이 담긴 ‘커플 티셔츠’를 만들어 입고 길거리를 활보한다.두 사람은 ‘커플링 제작 공방’을 찾아 서로에게 커플링을 만들어준다. 이때 김요한은 반지 안쪽에 넣을 문구를 생각해보라는 말에 “내 아를 낳아도 어떠냐?”라고 해 오연희를 깜짝 놀라게 한다. 김요한의 ‘주접 멘트’에 ‘연애부장’ 송해나는 “오늘 왜 이렇게 부담스러워?”라며 손사래를 친다.이날 ‘신입생’으로 새롭게 합류한 배우 이태성은 동갑내기인 김요한에게 “사실 오연희와 원래 알던 사이다. 술도 여러번 같이 마셨다”고 폭로해 김요한을 긴장케 한다. 김요한은 “연희를 어떻게 아시는 거냐?”고 이태성을 추궁하고, ‘교장’ 이승철은 “조금 있으면 물겠다”며 그를 자제시킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr