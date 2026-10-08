코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 NBA와 레드불에 이어 세계적인 모터스포츠 축제인 F1 무대를 밟는다.코르티스(마틴·제임스·주훈·성현·건호)는 9일(현지시간) 싱가포르 마리나 베이 시가지 서킷에서 열리는 '포뮬러 원 싱가포르 그랑프리 2026'(Formula 1 Singapore Grand Prix 2026) 무대에 올라 약 50분 동안 공연을 선보인다. F1 싱가포르 그랑프리는 야간 도심 레이스와 대형 콘서트가 함께 열리는 대표적인 스포츠·엔터테인먼트 행사다. 지난해 기준 전 세계 F1 그랑프리 누적 관람객은 670만 명에 이른다.공연을 앞둔 코르티스는 8일 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "싱가포르는 첫 방문인데 전 세계 관람객이 모이는 큰 축제에서 코르티스의 음악과 퍼포먼스를 보여드리게 돼 무척 설렌다"며 "F1의 뜨거운 열기에 걸맞은 폭발적 에너지를 남김없이 쏟아내겠다"고 소감을 밝혔다.코르티스가 오르는 무대는 약 6만 명을 수용할 수 있는 대형 야외 공연장인 '파당 스테이지'(Padang Stage)다. 이번 행사에는 싱가포르 출신 린쥔지에(JJ Lin)를 비롯해 자넷 잭슨, 라나 델 레이, 자라 라슨 등 세계적인 팝스타들이 대거 합류했다. 코르티스는 이번 라인업 중 유일한 K-팝 그룹으로 초청받았다.데뷔 이후 대규모 글로벌 스포츠·문화 행사와의 협업도 꾸준히 이어지고 있다. 코르티스는 지난 2월 미국프로농구(NBA) '올스타 셀러브리티 게임' 하프타임 쇼 무대를 꾸몄고, '크로스오버 콘서트 시리즈'에서는 메인 헤드라이너로 나섰다. 지난 6월에는 음료 브랜드 레드불과 협업해 스트리트 댄스 대회인 '레드불 댄스 유어 스타일 코리아' 무대를 소화했다.음반과 음원 성적도 상승세를 유지하고 있다. 지난 5월 나온 미니 2집 'GREENGREEN'은 써클차트 9월 26일 집계 기준 누적 판매량 430만 장을 넘어섰다. 타이틀곡 'REDRED'는 멜론, 유튜브, 스포티파이, 애플뮤직 등 국내외 주요 음원 플랫폼 1위를 기록했으며, 미국 빌보드 10월 10일 자 '글로벌(미국 제외)' 차트 122위로 23주 연속 순위권을 지켰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr