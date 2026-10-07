그룹 앤더블(AND2BLE)이 약 5개월 만에 첫 컴백에 나선다./사진=텐아시아DB

그룹 앤더블(AND2BLE)이 약 5개월 만에 첫 컴백에 나선다./사진제공=YH엔터테인먼트

데뷔 앨범으로 초동 73만장을 기록한 그룹 앤더블(AND2BLE)이 약 5개월 만에 첫 컴백에 나선다. 리더 장하오는 '보이즈 플래닛'에서 최종 1위를 차지하며 제로베이스원에서 센터로 활동한 이력이 있다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 7일 공식 SNS를 통해 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)의 프로모션 스케줄러를 공개했다.공개된 이미지에는 멤버들의 뒷모습과 함께 향후 콘텐츠 공개 일정이 담겼다. 앤더블은 'Observe', 'Attraction', 'Archive' 등 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 순차적으로 선보인다. 이후 트랙리스트와 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 공개한다.미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 오는 27일 오후 6시 발매된다. 같은 날 오후 8시에는 팬 쇼케이스도 개최한다. 관련 세부 사항은 추후 공식 SNS를 통해 안내한다.이번 앨범은 지난 5월 발매한 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 원: 큐리어시티) 이후 약 5개월 만에 내놓는 신보다. 전작에서 다룬 '호기심'에 이어 한 단계 확장된 이야기를 담는다.앤더블은 데뷔 앨범 'Sequence 01: Curiosity'로 초동 73만장을 기록했다. 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 상위권에도 이름을 올렸다.이후 아시아 4개 도시에서 쇼콘 '2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious'를 열었으며, 국내외 시상식에서 총 12개의 트로피를 받았다.앤더블은 YH엔터테인먼트가 새롭게 선보인 보이그룹이다. 멤버들은 Mnet '보이즈 플래닛'에 출연한 이력이 있다. 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 제로베이스원으로 활동했고, 유승언은 이븐 멤버로 활약했다. 각 그룹 활동 및 계약 종료 이후 앤더블로 다시 데뷔했다.앤더블의 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr