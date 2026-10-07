사진 = 김희애 인스타그램

배우 김희애가 일상 사진을 공개하며 특별한 순간을 나눴다.김희애는 최근 자신의 인스타그램에 "서로가 찍어줘서 더 의미 있는 엄마와 나의 OOTD"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김희애는 하늘색 셔츠에 베이지 컬러의 미디 스커트를 매치하고 야외에 서서 카메라를 바라보고 있다. 셔츠 소매를 자연스럽게 걷어 올리고 블랙 니트를 어깨에 둘렀으며, 블랙 선글라스와 골드 이어링으로 단정한 스타일에 포인트를 더했다. 한 손에는 짙은 컬러의 가방을 들고 옅은 미소를 지어 여유로운 모습을 담았다.김희애는 최근 프랑스 파리에서 패션 일정을 소화한 뒤 일상으로 돌아왔다. 지난 1일 파리 패션위크 참석을 위해 출국한 김희애는 현지에서 로에베 2027 S/S 컬렉션을 관람하고 파리에서의 일상을 SNS에 공개했다. 귀국 후에는 8시간 수면에 이어 7km 러닝을 마쳤다는 근황까지 전한 가운데 이번에는 어머니와 서로 찍어준 OOTD를 공개하며 한층 일상적인 모습을 보여줬다.앞서 김희애는 파리 패션위크 현장에서 진행된 인터뷰 영상으로 근황을 전했다. 당시 온라인에서는 인터뷰 내용보다 김희애 얼굴의 주름과 인상 변화에 관심이 쏠리며 외모를 둘러싼 평가가 이어졌다.일각에서는 "갑자기 늙은 것 같다", "주름이 너무 많이 보인다" 등의 반응을 보였다. 반면 김희애의 나이를 고려하면 자연스러운 변화라는 의견과 주름을 감추지 않은 모습이 오히려 편안하고 보기 좋다는 반응도 나왔다.한편 김희애는 1967년생으로 59세이며 1983년 영화 '스무해 첫째날'로 데뷔한 뒤 드라마 '아들과 딸', '완전한 사랑', '밀회', '부부의 세계' 등 다수의 작품에서 열연했다. 김희애는 JTBC 새 드라마 '골드디거' 출연을 확정했으며 차기작으로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr