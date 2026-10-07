사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 새 미니 앨범 발매를 앞두고 '걸 히어로'로 변신했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6일 아이브(안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서) 공식 SNS 채널에 'POST CREDIT SCENE : GIRL HERO'(포스트 크레딧 씬 : 걸 히어로) 영상을 올렸다.공개된 영상은 영웅 영화 오프닝 형식을 차용해 멤버들을 소개하는 크레딧으로 문을 열었다. 장원영은 '배트 핑크', 이서는 '스파이더 레드', 레이는 '진 옐로우', 가을은 '원더 그린', 리즈는 '슈퍼 블루', 안유진은 '캡틴 퍼플'이라는 배역명으로 각각 이름을 올렸다.화면 전환 후 등장한 장원영은 "스케줄 잘 봤어? 캡처 잘했지?"라고 물은 뒤, 앞서 배포된 프로모션 일정보다 세부 사항이 더해진 티징 일정을 비췄다. 이어 "아니 이거 말고, 나"라며 포즈를 취하는 장면으로 이어진다.촬영장에 모인 멤버들 사이로 과자를 손에 쥔 안유진이 나타나 "이거? 쿠키영상"이라고 말한 뒤 "빨리 다음 촬영장 넘어가야 해. 나 먼저 간다"라는 대사와 함께 상공으로 날아오르는 연출이 담겼다. 도심과 사막, 눈 덮인 산을 차례로 통과한 안유진은 목적지인 '히어로 아이브 트레이닝 센터'에 내려앉으며 영상이 마무리된다.새 앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)은 '걸 히어로' 세계관을 전면에 내세운 음반이다. 앞서 공개된 수록곡 목록에 따르면 국내외 작가진을 비롯해 멤버 가을, 레이, 리즈가 직접 곡 작업에 이름을 올렸다.아이브는 오는 19일 타이틀곡 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬) 음원을 먼저 선보인 뒤, 26일 동명의 미니 앨범을 정식 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr