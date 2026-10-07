배우 김지원은 극 중 계수정 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 오는 9일 첫 방송한다. / 사진=텐아시아DB

배우 이정은은 김지원과 워맨스 호흡을 예고했다. / 사진=텐아시아DB

'닥터X : 하얀 마피아의 시대' 출연진이 7일 열린 제작발표회에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아DB

'김부장'으로 상반기 안방극장을 휩쓴 SBS가 이번에는 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'로 하반기 흥행 정조준에 나선다. 최고 시청률 24.9%를 기록한 '눈물의 여왕' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀하는 김지원이 신중하게 선택한 차기작이라는 점에서도 기대를 모은다.7일 서울 목동 SBS홀에서 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석과 이정림 감독이 참석했다.'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 사이다 메디컬 느와르다. TV 아사히에서 방영돼 메가 히트를 기록한 일본의 '닥터X' 시리즈를 원작으로 한다.김지원은 천재 외과의 계수정을 연기한다. 그는 계수정에 대해 "의사 용역 소개소에 몸담고 있다가 구서대학교병원에 파견되는 의사다. 자신만의 에너지로 구서대를 들쑤시고 다니는 인물"이라고 소개했다.이번 작품은 2년 만에 선택한 차기작이라는 점에서도 화제를 모았다. 김지원은 "설레기도 하지만 오랜만에 인사드리다 보니 지금 손이 떨릴 정도로 긴장된다"며 "공백기 동안 어떤 모습을 보여드릴 수 있을지 고민했다"고 말했다. 이어 "그러던 중 대본을 받게 됐다. 감독님의 전작을 워낙 좋아했고, 좋은 선배 배우들과 함께하며 많이 배울 수 있을 것 같아 욕심이 났다"고 작품을 선택한 계기를 밝혔다.데뷔 후 처음으로 의사 역할에 도전한 소감도 전했다. 김지원은 "매 작품 새로운 도전을 하는 기분이다. 메디컬 드라마에서 어떤 모습을 보여줄 수 있을지 고민했고, 수술 같은 기술적인 부분은 전문의들에게 많이 배웠다"고 말했다. 이어 "현장에서도 수술 장면의 디테일을 위해 많은 분이 준비해주셔서 걱정했던 것보다 수월하게 촬영할 수 있었다"고 덧붙였다.김지원은 원톱 주연으로서의 부담감도 작품에 대한 욕심으로 바꿨다고 했다. 그는 "언제 또 이런 작품으로 인사드릴 수 있을까 생각하면서 대본을 읽었다. 다른 의학 작품과 비교하기보다는 배우로서 이런 작품을 했다는 것을 남기고 싶었다"며 "부담감도 있었지만 그만큼 최선을 다했고, 오히려 욕심을 더 많이 냈던 작품"이라고 강조했다.이정은은 극 중 의사 용역 소개소 소장 장희숙 역을 맡았다. 그는 장희숙을 "좋은 의사들이 자신의 능력을 발휘할 수 있도록 돕고, 그 과정에서 돈도 버는 인물"이라고 소개했다.이정은이 꼽은 '닥터X'만의 매력은 판이 뒤집히는 순간에서 오는 통쾌함이었다. 그는 "제가 시청자라면 히어로가 등장하고 판이 뒤집히는 순간을 보는 재미가 쏠쏠할 것 같다"며 작품 특유의 사이다 서사에 자신감을 보였다.김지원과의 워맨스도 기대 포인트로 꼽았다. 이정은은 "김지원 배우와 꼭 한번 같이 하고 싶어서 기회를 찾고 있었다. 함께 작업했던 감독님과 작가님들이 워낙 칭찬을 많이 했다"고 말했다. 김지원 역시 "이정은 선배님을 옆에서 지켜보는 것만으로도 행복했다"며 "연기적으로도 많이 배울 수 있어서 행복과 배움, 두 마리 토끼를 다 잡은 현장이었다"고 화답했다.손현주는 붕괴해가는 구서대학교병원을 재건하려는 분원장 부승권으로 분한다. 그는 "신구의 조화와 병원이 어떻게 발전할 수 있을지 끊임없이 고민하는 사람"이라며 "계수정이 나타난 뒤에는 어떤 사람이 병원에 필요한 인물인지 고민하게 된다"고 설명했다.수십 년 만에 다시 의사 가운을 입게 된 소감도 전했다. 손현주는 "아주 신인 때 의사 역할을 한 적이 있는데 당시 대사를 아직도 기억한다"며 "수십 년이 지나 이번에는 병원장을 맡게 돼 감회가 새롭다"고 말했다.김우석은 계수정을 만난 뒤 병원 생활과 의사로서의 가치관이 달라지는 외과 인턴 박태경 역을 맡았다. 그는 "매체를 통해 선배님들의 연기를 보면서 언제 한번 같이 작품을 할 수 있을까 생각했는데, 이렇게 한 작품에서 함께하게 돼 감격스러웠다"고 소감을 밝혔다.이 감독은 '닥터X'만의 차별점으로 의학 드라마와 누아르의 결합을 꼽았다. 그는 "'닥터X'도 크게 보면 의학 드라마다. 권력 이야기와 휴먼 드라마, 천재 의사라는 요소에 우리만의 누아르 문법을 더했다"고 설명했다.원작 팬들의 우려에 대한 생각도 밝혔다. 이 감독은 "원작이 시즌7까지 이어진 훌륭한 작품인 만큼 팬들의 기대와 우려를 모두 알고 있다"며 "원작의 기본적인 뼈대와 설정은 존중하되 한국적인 정서를 살리기 위해 재해석했다"고 말했다.첫 주 목표 시청률도 밝혔다. 이 감독은 "제 생일을 따서 9.21%로 잡겠다"고 자신 있게 말했다. 이에 손현주는 "너무 높다. 0.01%라도 시청자들이 봐주시면 감사하다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr