배우 김지원이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 김지원이 2년 만에 안방극장에 복귀한 소감을 밝혔다.7일 서울 양천구 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석과 이정림 감독이 참석했다.'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 사이다 메디컬 누아르다.김지원은 극 중 천재 외과의 계수정 역을 맡았다. 2024년 '눈물의 여왕' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀한 그는 "오랜만에 인사드려 설레기도 하고 손이 떨릴 만큼 긴장도 된다"며 "공백기 동안은 어떤 모습을 보여드릴 수 있을지 고민하며 개인적으로 준비하는 것들이 많았다"고 말했다.출연 계기에 대해서는 "감독님의 전작을 재미있게 봤고, 좋은 선배님들과 함께하며 많이 배울 수 있을 것 같아 욕심이 났다"고 밝혔다. 이어 "계수정을 표현하기 위해서 거친 느낌의 단발을 선택했다. 전작에서는 화려한 모습을 많이 보여드렸다면 이번에는 그런 부분을 덜어내고 싶었다"고 설명했다.'닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr