배우 김지원이 2년 만에 안방극장에 복귀한 소감을 밝혔다.
7일 서울 양천구 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석과 이정림 감독이 참석했다.
'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 사이다 메디컬 누아르다.
김지원은 극 중 천재 외과의 계수정 역을 맡았다. 2024년 '눈물의 여왕' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀한 그는 "오랜만에 인사드려 설레기도 하고 손이 떨릴 만큼 긴장도 된다"며 "공백기 동안은 어떤 모습을 보여드릴 수 있을지 고민하며 개인적으로 준비하는 것들이 많았다"고 말했다.
출연 계기에 대해서는 "감독님의 전작을 재미있게 봤고, 좋은 선배님들과 함께하며 많이 배울 수 있을 것 같아 욕심이 났다"고 밝혔다. 이어 "계수정을 표현하기 위해서 거친 느낌의 단발을 선택했다. 전작에서는 화려한 모습을 많이 보여드렸다면 이번에는 그런 부분을 덜어내고 싶었다"고 설명했다.
'닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
7일 서울 양천구 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김지원, 이정은, 손현주, 김우석과 이정림 감독이 참석했다.
'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 구서대학교병원 내부의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 사이다 메디컬 누아르다.
김지원은 극 중 천재 외과의 계수정 역을 맡았다. 2024년 '눈물의 여왕' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀한 그는 "오랜만에 인사드려 설레기도 하고 손이 떨릴 만큼 긴장도 된다"며 "공백기 동안은 어떤 모습을 보여드릴 수 있을지 고민하며 개인적으로 준비하는 것들이 많았다"고 말했다.
출연 계기에 대해서는 "감독님의 전작을 재미있게 봤고, 좋은 선배님들과 함께하며 많이 배울 수 있을 것 같아 욕심이 났다"고 밝혔다. 이어 "계수정을 표현하기 위해서 거친 느낌의 단발을 선택했다. 전작에서는 화려한 모습을 많이 보여드렸다면 이번에는 그런 부분을 덜어내고 싶었다"고 설명했다.
'닥터X'는 오는 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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