배우 김민의 '나 혼자 산다' 출연을 두고 조작 의혹이 제기된 가운데, 절친한 동료 배우 박원빈이 직접 옹호에 나섰다./사진=SNS 갈무리

배우 김민의 '나 혼자 산다' 출연을 두고 조작 의혹이 제기된 가운데, 절친한 동료 배우 박원빈이 직접 옹호에 나섰다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 김민의 '나 혼자 산다' 출연을 두고 조작 의혹이 제기된 가운데, 절친한 동료 배우 박원빈이 직접 옹호에 나섰다.박원빈은 지난 6일 개인 SNS에 "자유로운 영혼 김민! '나혼산' 보고 댓글창 갔다가 당황했다. 다들 돋보기 들고 분석 모드 가동 중"이라는 글을 올렸다. 이어 "그냥 '나 혼자 산다'를 본 건데 순간 '그것이 알고 싶다' 방영되는 줄 알았다"며 "예능은 그냥 예능으로 가볍게 봐주는 센스가 필요한 것 같다"고 최근 불거진 논란에 대한 생각을 밝혔다.그러면서 "보는 동안 '아, 저렇게 유유자적 사는 삶도 있구나' 하면서 내 마음이 편해지고 힐링 됐으면 그걸로 되지 않았나?"라며 "남의 라이프스타일 가져다가 진지하게 청문회 열 시간에, 우리도 김민처럼 시원하고 자유롭게 살고 싶은 마음이 더 크지 않았나 싶다"고 덧붙였다. 그는 "개인적 의견일 뿐이지만 난 좋게 봤음! 브로!"라며 김민을 응원했다.앞서 김민은 지난 2일 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 경기도 동두천에 위치한 약 90년 된 구옥에서 지내는 일상을 공개했다. 방송에서 김민은 발전기를 가동해 지하수를 끌어오는 등 독특한 생활 방식을 보여줬다. 그러나 방송 이후 온라인에서는 실제 거주 형태와 촬영 당시 모습이 다르다는 주장이 제기됐다.지난 7월 로드뷰에 담긴 주택의 모습과 방송 속 공간에 차이가 있다는 점, 집 주변에 전봇대와 전선이 있는데도 발전기를 사용한 이유 등을 두고 일부 시청자들이 의문을 표했다. 앞서 프로그램이 즉흥 여행 에피소드 등을 둘러싸고 연출 논란에 휘말린 적이 있는 만큼, 김민의 방송분에도 비슷한 시선이 이어졌다. 제작진은 이와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.김민은 지난 6일 한 매체와의 인터뷰에서 "조작이나 설정은 정말 없다"고 선을 그었다. 해당 구옥은 가족처럼 지내는 지인이 빌려준 집이며, 머무는 동안 기존의 흔적을 보존하면서 필요한 부분을 직접 손봐 생활하고 있다고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr