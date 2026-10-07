사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 세븐틴 정한이 특수학교 보조교사로 지냈던 사회복무 기간을 돌아보며 학생들을 향한 애틋한 마음을 전했다.6일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 '너는 기브만 해 내가 테이크 할 게'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 세븐틴 정한과 조슈아가 출연해 소집해제 후 근황과 다양한 이야기를 나눴다. 정한은 지난 6월 소집해제 전 장애인 전문학교인 밀알학교에서 사회복무요원으로 근무했다고 밝혔다.그는 학생들을 돕는 보조선생님 역할을 맡았다. 장도연이 "선생님 윤정한은 어떤 사람이었냐"고 묻자 정한은 "그게 좋았다. 다른 복무지에 가는 것보다 너무 의미 있고 보람이 느껴졌다"고 답했다.정한은 학생들의 시험공부를 함께했던 일화도 꺼냈다. 그는 "교육과정에 대학교 가는 게 있는데 시험을 본다. 저희가 시험공부를 시킨다"고 설명했다. 학생들이 대학 과정을 밟기 위해 치르는 시험인 만큼, 평소 공부를 잘하고 있는지 자연스럽게 살피게 됐다고.그는 시험을 앞둔 학생들을 보며 스스로에게도 새로운 감정을 발견했다고 털어놨다. 정한은 "그런 걸 느끼는 저를 보면서 좋더라"고 말했다. 누군가의 결과를 진심으로 걱정하고, 잘되기를 바라게 된 마음이 자신에게도 뜻깊게 남았다는 것. 장도연은 "수능 지켜보는 부모 마음처럼"이라고 공감했다.학생들이 건넨 선물은 정한에게 특별한 기억으로 남았다. 그는 "스승의 날이라고 편지를 써서 주고, 출근할 때 인사하고 그럴 때마다 웃음이 나고 기분이 좋았다"고 밝혔다. 따뜻한 마음이 담긴 편지와 그림은 정한의 미소를 자아냈다.조슈아는 정한이 당시 받은 편지와 그림을 세븐틴 멤버들의 단체 대화방에 올려 자랑하기도 했다고 전했다. 정한이 학생들과 쌓은 정과 뿌듯함이 고스란히 드러나는 대목이었다.한편 정한은 2024년 9월 사회복무요원으로 대체복무를 시작해 지난 6월 소집해제했다. 그는 조슈아와 새 유닛 활동을 이어갈 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr