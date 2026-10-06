사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 홍경민이 'K-리키 마틴'으로 불리던 전성기 시절, 스캔들로 스포츠 신문 1면을 장식했던 기억을 꺼냈다.6일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 홍경민과 김유나 부부가 두 딸과 함께 강화도로 추억 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.이날 홍경민과 김유나는 교복 의상을 입고 전시를 둘러보며 당시 유행했던 물건들을 살폈다. 오래된 스포츠 신문을 본 출연진은 자연스럽게 홍경민의 전성기 시절로 화제를 옮겼다.서장훈은 홍경민에게 "연예 스포츠 신문 1면에 다 나와본 적 있느냐"고 물었다. 홍경민은 대표곡 '흔들린 우정'이 큰 사랑을 받았던 때를 떠올리며 "진짜 잘됐을 때 스캔들로 한두 번 정도 올라간 적이 있다"고 답했다.당시 홍경민은 강렬한 퍼포먼스와 이국적인 이미지로 '한국의 리키 마틴'이라는 별명을 얻었다. 이지혜는 "진짜 톱스타들과만 스캔들이 났다"며 과거를 소환했고, 홍경민은 "아이돌도 있고 배우도 있었다"고 인정해 이목을 집중시켰다.다만 홍경민은 실제로 만난 것은 아니라는 점을 분명히 했다. 이지혜 역시 "만난 건 아니다. 스캔들"이라고 덧붙였다. 홍경민은 당시의 인기에 대해 "잠깐 그때다. 메뚜기도 한철이라고"라고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.아내 김유나와의 대화에서는 뜻밖의 굴욕도 맛봤다. 김유나는 과거 H.O.T. 문희준의 팬이었다고 밝혔다. 홍경민은 "내가 한창 유명해질 2000년에는 H.O.T.가 활동을 슬슬 마무리할 때였다. 그러면 자연스럽게 홍경민에게 관심이 갔을 수도 있는데 어땠냐"고 조심스럽게 물었다.김유나는 "인기 있었어요? 미안해"라고 답해 폭소를 유발했다. 홍경민은 전성기 시절의 화려했던 기억을 꺼내면서도 아내의 솔직한 반응 앞에서는 웃음으로 넘겼다.스튜디오에서는 홍경민과 문희준의 입담 대결도 펼쳐졌다. 홍경민은 자신이 옛날 이야기를 많이 한다는 지적에 "실생활에 도움이 된다. 저는 와이프에게 잔소리하지 않는다"고 강조했다. 이어 "맘카페에 투표 올리자. 옛날이야기 들을래, 잔소리 들을래"라고 말해 문희준과 티격태격하는 모습으로 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr