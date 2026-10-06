사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 정숙이 방송 종영 직전 영수를 비롯한 33기 멤버들과 함께한 모습을 공개했다.33기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "On the last day of September"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 정숙은 33기 영수와 나란히 앉아 카메라를 바라봤다. 정숙은 밝은 색상의 상의를 입고 긴 머리를 늘어뜨린 채 옅게 미소 지었고 버건디 컬러의 카라 티셔츠를 입은 영수도 미소를 띤 모습으로 함께 화면에 담겼다.또 다른 사진에서 33기 정숙은 긴 검은 머리를 자연스럽게 풀어 내린 채 거울 앞에 앉아 휴대전화로 셀카를 찍고 있다. 짙은 네이비 셔츠를 입은 정숙은 차분한 표정으로 화면을 바라보며 긴 생머리가 돋보이는 모습을 담았다.이어진 사진에서 정숙은 같은 자리에서 머리 끝에 부드러운 웨이브가 더해진 모습으로 거울 셀카를 남겼다. 한 손에는 휴대전화와 작은 소품을 함께 들고 있으며 윤기 있는 입술과 자연스럽게 정돈된 헤어가 앞선 사진과는 미묘하게 다른 인상을 보여준다.마지막 사진에서 정숙은 33기 멤버들과 테이블을 둘러싸고 단체 사진을 남겼다. 정숙을 비롯한 멤버들은 카메라를 향해 브이 포즈를 취하거나 손으로 얼굴을 감싸는 등 각기 다른 포즈를 취하며 한 화면을 채웠다.정숙이 사진을 말한 9월 30일에는 '나는 솔로' 33기 모태솔로 특집의 최종 선택이 방송됐다.정숙은 영철과 서로를 선택해 최종 커플이 됐지만 방송 직후 진행된 라이브 방송에서 두 사람이 이후 만남을 가진 뒤 현재는 서로를 응원하는 사이가 됐다는 사실이 공개됐다. 영수는 방송에서 현숙을 최종 선택했으나 현숙이 선택하지 않으면서 최종 커플로 이어지지 않았다. 이후 라이브 방송에서도 불참했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr