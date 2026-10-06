사진 = 박보검 인스타그램

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사진 = 박보검 인스타그램

배우 박보검이 베를린 마라톤 풀코스 완주 이후 유럽에서 이어진 근황을 공개했다.박보검은 최근 자신의 인스타그램에 "감사하고 기뻐하고 사랑할 것"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박보검은 나무가 우거진 야외에서 의자에 몸을 기댄 채 두 손을 머리 뒤로 올리고 옆을 바라보고 있다. 베이지색 패턴 니트에 블랙 팬츠를 입고 선글라스를 머리 위에 올린 모습으로 편안하게 앉아 있는 순간이 담겼다.이어진 사진에서 박보검은 프랑스 록시땅 공장 앞에서 같은 니트와 블랙 팬츠 차림으로 카메라를 향해 활짝 웃었다. 둥근 선글라스를 착용하고 한 손을 주머니에 넣은 채 서 있는 모습이 밝은 햇빛 아래 선명하게 포착됐다.또 다른 사진에서 박보검은 블랙 캡과 스포츠 선글라스 블루 톤의 집업에 아우터를 겹쳐 입고 셀카를 촬영했다. 입에는 에너지 젤을 문 채 카메라를 바라보고 있어 러닝 스타일을 보여줬다.마지막 사진에서 박보검은 버건디 컬러의 재킷과 블랙 팬츠를 입고 카메라 앞에 섰다. 금빛 자수가 들어간 재킷을 블랙 이너와 매치했으며 머리를 깔끔하게 넘긴 채 정면을 바라보는 모습으로 사진을 마무리했다.박보검은 최근 독일에서 열린 2026 베를린 마라톤에 참가해 42.195km 풀코스를 완주했다. 러닝 복장으로 에너지 젤을 먹는 모습과 프랑스 록시땅 공장을 찾은 사진 등 유럽에서 보낸 여러 순간이 함께 담기며 마라톤 전후의 근황을 전했다.한편 1993년생인 박보검은 33세다. 박보검은 배우 활동과 함께 다양한 글로벌 일정을 이어가며 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr