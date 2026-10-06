심은경이 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 심은경이 '낮과 밤은 서로에게' 촬영 비하인드를 밝혔다.6일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자회견이 열렸다. 김종관 감독과 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석했다.'낮과 밤은 서로에게'는 여름부터 가을까지 계절이 변하는 동안 하나의 카페를 스쳐 간 네 쌍의 남녀 이야기를 담은 작품이다. 심은경은 웹소설 작가 혜진으로 분했다.심은경이 맡은 혜진은 영화감독 동남(이희준 분)과 불꽃 튀는 첫 만남을 갖는 인물이다. 그는 "혜진 역이 어렵게 다가오기도 했다"며 "나에게 없는 성격이고 해보지 않았던 느낌의 캐릭터였기 때문에 '왜 감독님은 나에게 이 역할을 제안했을까' 하는 궁금증이 컸다"고 털어놨다. 그러면서 "그래서 사실 내가 아니라 더 잘 어울리는 배우가 있지 않을까 생각도 들긴 했다"고 말했다. 하지만 좋아하는 감독의 작품에 참여하며 지금까지 해보지 않은 역할에 도전하고 싶었다고 언급했다.심은경은 "촬영 전까지 긴장을 많이 했는데 막상 현장에서 너무 편하더라"고 밝혔다. 그는 "연기를 할 때 두 테이크까지는 긴장했지만, 차츰 안정되면서 나중에는 애드리브까지도 섞어서 하기도 했다"며 "관객분들이 지금까지 보여주지 않았던 캐릭터를 어떻게 봐주실지 궁금하다"고 덧붙였다.'낮과 밤은 서로에게'는 오는 11월 개봉한다.제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr