김민하가 '낮과 밤은 서로에게'를 통해 세 가지의 선물을 받았다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 김민하가 '낮과 밤은 서로에게'를 통해 세 가지의 선물을 받았다고 밝혔다.6일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자회견이 열렸다. 김종관 감독과 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석했다.'낮과 밤은 서로에게'는 여름부터 가을까지 계절이 변하는 동안 하나의 카페를 스쳐 간 네 쌍의 남녀 이야기를 담은 작품이다. 김민하는 현오(주종혁 분)와 같은 꿈을 꾼 유진 역을 맡았다.김민하는 "대본 처음 받았을 때 토론토에서 촬영하고 있었을 때였다"고 회상했다. 그는 "감독님의 오랜 팬이어서 어렸을 때부터 GV도 다녔다"며 "대본을 주신다고 했을 때 꿈 같았다. 선물을 받은 것 같았다"고 털어놨다. 그러면서 "대본 받고 1년 반 정도 후에 촬영을 시작했는데 촬영 시작하는 날이 생일이었다"며 "그날도 선물을 받았다"고 말했다.영화에 대한 애정도 나타냈다. 김민하는 "같은 공간 안에서 수많은 이야기가 오고 가는데 그것들이 모여서 편지가 될 수도 있고 소설이 될 수도 있고 영화가 될 수도 있다"고 설명했다. 그는 "소소한 행복에 대해서 더 많이 생각할 수 있게 된 것까지 총 세 번의 선물을 받은 것 같다"고 덧붙였다.'낮과 밤은 서로에게'는 오는 11월 개봉한다.제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr