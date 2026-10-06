사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 디올 패션쇼 참석 후 파리에서 보낸 짧은 자유시간을 공개했다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 "파리에서 짧았던 자유시간 🥖"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지수는 캐릭터 그림이 들어간 커다란 블랙 모자를 쓰고 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있다. 네이비 티셔츠 위에 화이트 레이스 카디건을 걸쳤으며 카메라를 정면으로 바라보는 또렷한 눈매와 자연스럽게 늘어뜨린 머리카락이 가까운 구도에 담겼다.이어진 사진에서 지수는 자신의 키만큼 커다란 빗 모양의 조형물 옆에 몸을 붙이고 포즈를 취했다. 안경을 착용한 채 한 손으로 머리카락을 잡고 옆을 바라봤으며 블랙 미니스커트와 부츠를 매치해 앞선 셀카에서 상반신만 보였던 스타일링을 전신으로 보여줬다.또 다른 사진에서 지수는 화려한 일러스트가 그려진 화이트 가방을 양손으로 들어 몸 앞에 펼쳐 보였다. 눈을 감고 한쪽 볼에 손가락을 댄 채 옅게 미소 지으며 가방의 그림과 나란히 얼굴을 담았다.마지막 사진에서 지수는 긴 머리를 자연스럽게 풀어 내리고 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 찍었다. 네이비 상의에 데님 팬츠와 장식적인 버클의 블랙 벨트를 매치했으며, 한 손으로 머리카락을 잡은 채 거울 속 자신의 모습을 바라봤다.지수는 지난달 프랑스 파리 튈르리 정원에서 열린 디올 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 글로벌 앰배서더로 참석했다. 공식 일정 당시 화이트 블라우스와 연분홍색 스커트, 블랙 리본으로 꾸민 모습을 선보였던 지수는 이번 게시물을 통해 패션쇼 밖에서 보낸 짧은 자유시간을 따로 공개했다.지수는 블랙핑크 활동과 함께 배우 및 솔로 아티스트로서 다양한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr