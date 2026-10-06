차은우가 단풍 구경 같이 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다. / 사진=텐아시아DB

그룹 아스트로의 멤버 차은우가 단풍 구경 같이 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 28일부터 지난 3일까지 '단풍 구경 같이 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 차은우다. 차은우는 지난해 7월 현역으로 입대해 현재 군 복무 중이며, 내년 1월 27일 전역한다. 한편 그는 복무 기간에도 차기작을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 차은우는 새 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 논의 중이다.2위에는 그룹 더보이즈의 멤버 주연이 이름을 올렸다. 주연은 지난달 에이스팩토리와 전속계약을 맺고 연기 활동에 나설 준비를 하고 있다. 최근 더보이즈는 주연을 포함한 9인이 세븐에잇레코즈와 그룹 활동 계약을 체결했다. 주연은 앞으로 배우 활동과 팀 활동을 함께 이어간다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '같이 은행나무길 걷고 싶은 여자 가수는?', '같이 은행나무길 걷고 싶은 남자 가수는?', '같이 은행나무길 걷고 싶은 여자 트로트 가수는?', '같이 은행나무길 걷고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr