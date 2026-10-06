가수 겸 배우 윤서빈이 11개월 만에 신곡을 발표한다. / 사진=앤드벗 컴퍼니

가수 겸 배우 윤서빈이 11개월 만에 신곡을 발표한다. / 사진=앤드벗 컴퍼니

가수 겸 배우 윤서빈이 11개월 만에 신곡을 발표한다.윤서빈은 6일 오후 6시 새 싱글 'Glow'를 공개한다. 지난해 11월 발매한 'Now my playlist's full of breakup songs' 이후 약 11개월 만의 신보다.'Glow'는 빈티지한 기타 사운드와 느긋한 그루브를 더한 미드템포 힙합 R&B 곡이다. 혼잡한 일상 속 서로의 곁을 지켜주는 존재에 대한 이야기를 담았다.윤서빈은 프로듀서 닥터조(Dr JO)와 함께 직접 작사·작곡에도 참여했다. 절제된 사운드 위에 윤서빈의 보컬을 더해 쓸쓸하면서도 따뜻한 분위기를 담았다.윤서빈은 가수 활동과 함께 배우로도 활동 중이다. 현재 뮤지컬 '제임스 바이런 딘'에서 제임스 딘 역을 맡아 무대에 오르고 있다. 작품은 배우 제임스 딘이 생을 마감하기 직전 5분을 그린다.'제임스 바이런 딘'은 오는 18일까지 대학로 링크아트센터드림에서 공연된다.윤서빈의 새 싱글 'Glow'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr