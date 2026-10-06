전현무가 '우리들의 발라드2'에서 활약하고 있다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 '우리들의 발라드2'에서 활약하고 있다. / 사진=SBS

MBC 예능 '나 혼자 산다' 조작 논란과 관련해 별다른 입장을 밝히지 않은 방송인 전현무가 '우리들의 발라드2' 시즌2 MC로 돌아왔다.지난 5일 첫 방송된 SBS '우리들의 발라드2'는 평균 연령 17.9세의 참가자들이 세대를 아우르는 발라드 명곡을 재해석하는 음악 오디션 프로그램이다. 시즌1에 이어 시즌2에서도 전현무가 150인의 '탑백귀'이자 MC를 맡았다.전현무는 첫 방송에서 "정말 오래 기다렸다"며 시즌2의 시작을 알렸다. 이어 새롭게 합류한 참가자들을 소개하고 본선 1라운드 '나를 울린 노래'의 진행을 맡았다.경연에서는 참가자들의 긴장을 풀어주는 역할을 했다. 무대에 오른 참가자에게 말을 건네며 호흡을 가다듬을 시간을 주는가 하면, 무대가 끝난 뒤에는 격려를 건넸다. 시대별 발라드 명곡이 등장할 때마다 곡에 얽힌 이야기를 덧붙이거나 노래의 시그니처 포즈를 따라 하기도 했다.147표로 '우리들의 발라드' 역대 최다 득점 기록이 나온 순간에는 놀라는 모습을 보였다. EH 아버지의 부재로 느낀 감정을 노래한 참가자의 무대에서는 참가자가 감정을 추스를 때까지 기다리며 진행을 이어가 눈길을 끌었다.전현무가 출연하는 '우리들의 발라드2'는 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr