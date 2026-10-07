배우 문근영이 7년 만에 고정 예능으로 복귀해 음악을 향한 애정을 내비쳤다./사진=텐아시아DB

배우 문근영이 7년 만에 고정 예능으로 복귀해 음악을 향한 애정을 내비쳤다./사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 문근영이 7년 만에 고정 예능으로 복귀해 음악을 향한 애정을 내비쳤다. 그는 7살 연상 배우 정평과 지난 7월 결혼 소식을 깜짝 발표해 화제를 모았다.지난 5일 첫 방송된 SBS '우리들의 발라드2'에서는 새로운 탑백귀 대표로 합류한 문근영의 활약이 그려졌다. '우리들의 발라드2'는 참가자들이 1985년부터 2025년까지 발표된 발라드 명곡을 자신만의 색으로 재해석해 경연을 펼치는 오디션 프로그램이다.약 7년 만에 고정 예능으로 시청자들과 만난 문근영은 "탑백귀가 너무 되고 싶었는데 드디어 탑백귀가 됐다"며 "맘껏 즐겨보자"고 소감을 밝혔다. 평소 오디션 프로그램을 즐겨 본다는 그는 시작부터 참가자들과 함께 긴장하며 경연에 몰입했다.이어 '나를 울린 노래'를 주제로 본선 1라운드가 시작됐다. 문근영은 무대에 오르는 참가자들을 바라보며 "진짜 떨릴 것 같아요"라고 말하는 등 긴장에 공감했다. 참가자들을 평가하는 데 그치지 않고 이들의 이야기에 귀 기울이며 응원을 보냈다.문근영이 13세 때 출연한 대표작 '가을동화' OST를 선곡한 참가자가 등장해 눈길을 끌었다. 해당 참가자가 과거 드라마 속 문근영을 보며 눈물을 흘렸다는 사연도 공개돼 특별한 인연을 더했다.문근영은 한 참가자의 노래가 시작되자 첫 소절부터 눈을 크게 뜨고 집중했다. 무대가 끝난 뒤에는 "지금 심장이 너무 두근두근 뛴다"고 벅찬 감정을 표현했다. 이어 심사지에 '찾았다'라고 적었다고 밝히며 참가자의 가능성을 높이 평가했다.문근영은 경연 내내 참가자들의 노래와 사연에 몰입하며 탑백귀 역할을 소화했다. 노래에 집중하는가 하면 참가자의 이야기에 눈시울을 붉히는 등 꾸밈없는 반응으로 경연에 활력을 보탰다.7년 만에 고정 예능으로 돌아온 문근영은 첫 방송부터 음악을 향한 관심과 참가자들을 바라보는 세심한 시선을 보여줬다. 향후 경연에서 어떤 평가를 내놓을지 관심이 쏠린다.'우리들의 발라드2'는 매주 월요일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr