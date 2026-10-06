베이비몬스터 / 사진=텐아시아 DB

사진=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 약 4개월 만에 신곡을 발표한다.YG엔터테인먼트는 6일 공식 블로그에 'COMING SOON' 티저 포스터를 게재하고 베이비몬스터의 컴백 소식을 알렸다. 포스터에 따르면 신곡은 오는 23일 오후 1시 공개된다.티저에는 어둠 속에서 빛나는 행성과 수면 위로 길게 이어지는 빛이 담겼다. 흑백 색감과 넓게 펼쳐진 공간을 활용해 신비로운 분위기를 연출했다. 발매일 외에 곡명과 앨범 형태 등은 아직 공개되지 않았다.이번 신곡은 베이비몬스터가 지난 6월 8일 발표한 디지털 싱글 'SUGAR HONEY ICE TEA'(슈가 허니 아이스 티) 이후 약 4개월 만에 내놓는 음악이다. 베이비몬스터는 미니 3집 '춤 (CHOOM)'을 시작으로 'SUGAR HONEY ICE TEA'와 수록곡 'I LIKE IT'(아이 라이크 잇), 'MOON'(문) 등을 잇달아 선보이며 활동을 이어왔다.현재 베이비몬스터는 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]'을 진행하고 있다. 최근 일본 교세라 돔 오사카에서 이틀간 공연해 소속사 집계 기준 총 9만명의 관객과 만났다.베이비몬스터는 오는 17일 인도네시아 자카르타 공연을 앞두고 있다. 이후 아시아와 오세아니아, 남미, 북미, 유럽 등 5개 대륙 18개 도시에서 총 31회에 걸쳐 투어를 이어갈 예정이다. 투어 도중 신곡을 내놓는 만큼 새 음악이 향후 공연 구성에도 반영될지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr