'나는 SOLO'가 새로운 특집으로 돌아온다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO'가 새로운 특집으로 돌아온다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO'가 형제자매만 최대 8명에 달하는 출연자들이 모인 '다둥이 특집'을 선보인다.오는 7일 방송되는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 강원도 홍천에서 시작되는 솔로나라 34기의 이야기가 공개된다. 이번 34기는 형제자매가 셋 이상인 솔로남녀들로 구성됐다.한 솔로남은 "누나 일곱에 부모님 두 분, 저까지 10명"이라고 밝힌다. 또 다른 솔로녀는 "저는 8자매의 막내딸이다. 첫째 언니와는 스무 살 넘게 차이가 난다. 결혼한 조카가 임신을 해서, 곧 이모할머니가 된다"고 말한다.다둥이 집안에서 자란 경험은 공동생활에서도 나타난다. 4남매 중 장녀인 한 솔로녀는 손을 다친 다른 출연자의 이름표를 대신 챙기는가 하면 숙소 방 배정과 장보기에도 앞장선다.한 솔로남은 여성들에게 먼저 물을 건네고 춥다는 말이 나오자 에어컨 온도를 조절한다. 이를 지켜본 이이경은 "실내에서는 K-장남이, 장 보는 건 K-장녀가 하네"라고 말한다.누나들과 함께 자란 경험을 연애에서의 장점으로 꼽은 출연자도 있다. 한 솔로남은 "누나들이랑 가깝게 지내다 보니까 여자분들이 어느 부분에서 삐지거나 상처받는지 좀 더 잘 아는 것 같다"고 이야기한다. 데프콘은 "누나들이 있으니까 이건 진짜 꿀팁이겠네"라고 공감한다.다둥이 집안에서 겪은 고충도 공개된다. 누나 7명 사이에서 자란 막내아들은 "누나 일곱에 아들 하나면 머슴이다, 머슴"이라며 어린 시절부터 집안의 밭일을 도왔다고 밝힌다. 또 다른 솔로녀는 "언니 옷 물려 입고 남동생은 새 옷 사주는…"이라며 둘째로 자라면서 겪었던 서러움을 털어놓는다.'나는 SOLO' 34기 다둥이 특집은 7일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr