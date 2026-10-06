그룹 앤더블 로고./ 사진 제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 데뷔 약 5개월 만에 첫 컴백에 나선다.앤더블은 오는 27일 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)을 발매한다. 지난 5월 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 원: 큐리어시티)로 데뷔한 이후 처음 선보이는 새 앨범이다.'Sequence 02: Attraction'은 데뷔 앨범에서 시작한 이야기를 이어간다. 'Sequence 01: Curiosity'가 낯선 대상을 마주하며 생기는 호기심과 감정의 변화를 다뤘다면, 이번 앨범은 그 호기심이 누군가 또는 무언가를 향한 이끌림으로 변해가는 과정에 초점을 맞춘다.앤더블은 장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진으로 구성된 5인조 그룹이다. 데뷔 앨범 'Sequence 01: Curiosity'는 발매 첫 주 73만 장 이상의 판매량을 기록했으며, 타이틀곡 'Curious'로 음악방송에서 두 차례 1위에 올랐다.이후 서울을 시작으로 일본 요코하마와 고베, 마카오에서 쇼콘 'Welcome to Qurious'를 개최했다.앤더블의 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr