사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

'말자쇼' 개그맨 임우일이 짠돌이 이미지와 달리 지인에게는 통 크게 마음을 쓰는 면모를 드러냈다.5일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 코미디언 임우일이 게스트로 출연해 자신만의 절약 철학과 소비 기준을 공개했다.이날 김영희는 월 150만원 벌던 당시 연 1000만원 저축하던 임우일을 두고 연예계 대표 짠돌이라며 거침없는 폭로를 이어갔다. 그는 함께 저녁 식사를 하다가 임우일이 자리를 뜬 줄 알았는데, 옆 테이블에 남은 치킨을 포장하고 있었다고 전했다. 음식물 낭비를 그냥 지나치지 못하는 임우일의 평소 습관이 드러난 대목이었다.김영희는 남이 찢어놓은 오징어까지 챙기는 모습도 봤다고 덧붙였다. 임우일은 당황하지 않고 "오징어는 찢어져도 오징어다. 맛은 똑같다"고 답해 웃음을 자아냈다. 작은 소비와 음식 하나까지 허투루 하지 않는 생활 방식에 출연진도 혀를 내둘렀다.임우일은 식당에서 남은 부대찌개를 포장해 달라고 요청했던 일화도 공개했다. 마땅한 포장 용기가 없던 식당 주인이 양해를 구한 뒤 종량제 봉투에 찌개를 담아줬고, 그 봉지를 들고 귀가하던 중 곤란한 상황을 겪었다고 했다. 잠시 봉지를 바닥에 내려놓았다가 지나가던 시민에게 쓰레기를 버린다는 오해를 받았다는 설명이다.그는 "이 정도까지 아껴야 한강뷰 아파트 산다"며 자신의 절약 습관에 자부심을 드러냈다. 그러나 고마운 사람의 경사나 도움이 필요한 순간에는 전혀 다른 모습을 보였다.임우일은 절친 김기리의 결혼식에 축의금으로 300만원을 냈다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "경조사는 웬만하면 다 간다"고 말하며 김기리에게서 결혼식 뒤 전화를 받았다고 전했다. 김기리가 "형 덕분에 아내 보기에 어깨가 섰다. 형이 축의금을 제일 많이 냈다고 하더라"고 말했다는 것. 평소 검소한 이미지와 상반되는 통 큰 축의금에 현장도 놀라움을 감추지 못했다.개그맨 선배 박영진에게 1억원을 빌려준 사연도 공개했다. 박영진이 최근 이사 비용 문제로 도움이 필요하다고 연락해왔고, 임우일은 그에게 돈을 빌려줬다고 밝혔다. 해당 금액은 이미 전액 상환받은 상태라고 했다.임우일은 "박영진이라는 사람이 너무 잘살았다. 후배들한테도 그렇고 선배들한테도 그랬다"며 "당신 그동안 잘 살았다는 말을 하고 싶었다"고 이유를 설명했다. 자신에게는 엄격하지만 사람을 향해서는 아낌없는 임우일의 소비 철학이 훈훈함을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr