은하·신비·엄지가 언코어와 전속계약을 체결했다. / 사진제공=언코어

그룹 비비지(VIVIZ) 멤버 은하, 신비, 엄지가 언코어와 전속계약을 체결했다. 세 사람은 함께 활동을 이어갈 예정이지만, 기존 팀명 사용에 관한 협의가 마무리되지 않아 새로운 이름으로 출발할 가능성도 있다.언코어는 5일 "은하, 신비, 엄지 세 멤버와 전속계약을 체결했다"며 "오랜 시간 단단한 팀워크를 보여준 세 아티스트가 앞으로도 함께 팀으로서 활발한 활동을 펼쳐 나갈 수 있도록 다방면에서 아낌없이 지원할 예정"이라고 밝혔다.팀명과 관련해서는 "기존 팀명 사용을 위해 전 소속사와 협의를 진행해 왔으나, 제시된 조건에 대한 이견으로 아직 최종적으로 합의에 이르지 못한 상황"이라고 설명했다. 이어 "세 멤버의 신속하고 안정적인 활동 재개를 최우선으로 생각해 새로운 팀명으로 활동도 고려하고 있다"고 전했다.이에 따라 은하, 신비, 엄지가 언코어에서도 '비비지'라는 이름을 사용할 수 있을지는 아직 확정되지 않았다. 구체적인 활동 계획과 팀명은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.은하, 신비, 엄지는 2015년 그룹 여자친구(GFRIEND)로 데뷔했다. 이후 2022년 3인조 그룹 비비지로 재데뷔해 '밥 밥!(BOP BOP!)', '매니악(MANIAC)' 등의 곡으로 활동했다.언코어는 "은하, 신비, 엄지가 각자의 역량과 매력을 충분히 펼치고, 세 멤버가 함께하는 활동 또한 안정적으로 이어갈 수 있도록 아낌없는 지원을 다할 예정"이라며 "새로운 출발을 함께할 은하, 신비, 엄지에게 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr