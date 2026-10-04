사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야가 연기와 가수 활동에 이어 대학원 학업까지 병행 중인 가운데 새로운 일상을 공개했다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 자신의 일상 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이엘리야는 화이트 소파에 앉아 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 긴 머리를 낮게 묶은 이엘리야는 블랙 슬리브리스 상의와 화이트 라인이 들어간 블랙 팬츠를 매치했으며 무릎 위에는 여러 장의 서류가 담긴 파일을 올려둔 모습이다.이어진 사진에서 이엘리야는 유리창에 비친 자신의 모습을 휴대전화로 촬영하고 있다. 모자를 눌러쓴 채 짧은 하의와 부츠를 착용한 전신 실루엣이 유리창에 고스란히 담겼으며 한쪽 팔에는 파일로 보이는 물건을 들고 있다.마지막으로 공개된 사진에서 이엘리야는 창가에 앉아 화이트 파일을 손에 든 채 시선을 아래로 향하고 있다. 머리를 포니테일로 묶고 실버 목걸이를 착용한 이엘리야는 어깨 부분에 화이트 라인이 들어간 블랙 상의로 앞선 사진과는 또 다른 스타일을 보여줬다.이엘리야는 올해 TV조선 '미스트롯4'에 출연해 배우로 익숙했던 기존 이미지와 다른 노래 실력을 선보이며 준결승까지 진출했다.앞서 MBC '전지적 참견 시점'에서는 소속사 없이 직접 스케줄을 관리하면서 배우와 가수 활동, 고려대학교 심리과학융합대학원 학업을 병행하는 일상을 공개했다. 이엘리야는 현재 별도의 소속사 없이 활동을 이어가고 있으며 최근까지 공개적으로 확정된 차기 연기 작품은 없는 상태다.한편 이엘리야는 1990년생으로 36세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다. 최근 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에서 뛰어난 가창력을 선보였다. 그리고 tvN '세이렌'에서도 강렬한 연기를 선보였다. 한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr