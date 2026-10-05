배우 이서진이 걸그룹 리센느를 향해 경제적 조언을 건넨다./사진=텐아시아DB

배우 이서진이 걸그룹 리센느를 향해 경제적 조언을 건넨다./사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 이서진이 걸그룹 리센느를 향해 경제적 조언을 건넨다.지난 2일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 평균 나이 20.6세인 리센느(원이, 미나미, 리브, 메이, 제나)의 일일 매니저로 나섰다. 이날 방송은 분당 최고 시청률 4.9%를 기록했다.리센느는 하루 섭외 전화만 100통, 일주일 스케줄은 40개에 달할 정도로 바쁜 일정을 소화하고 있지만 지금의 인기를 얻기까지 과정은 순탄하지 않았다. 원이는 "스토리가 있는데 저희가 작은 회사다. 아무것도 없이 시작해서 대표님께서 한 명 한 명 모으셨다"며 "데뷔하면 무대 서는 게 당연한 줄 알았다. 근데 데뷔하고 나서도 무대에 설 기회가 없었다. 곡을 냈는데 음악 방송도 못했다"고 털어놨다.이후 리센느는 초등학교 운동회와 주민센터 앞 무대 등 크고 작은 행사를 가리지 않고 활동을 이어갔다. 유튜브 콘텐츠와 '야호'가 반응을 얻으면서 그룹의 이름도 점차 알려지기 시작했다.평균 나이 56.5세인 이서진, 김광규와 리센느 사이에서는 35.9세의 나이 차이에서 비롯된 세대 차이도 이어졌다. 리센느의 대표 밈 '야호'부터 마라탕 속 분모자까지 두 사람에게는 낯선 문화가 연이어 등장했다. 메이가 유행하는 촉감 장난감 '왁뿌볼'을 꺼내자 이서진은 "이게 왜 유행이지?"라며 의아해했다. 가격을 확인한 뒤에는 "차라리 치킨 한 마리를 먹겠다"고 반응했다.낯선 문화에 고개를 갸웃하면서도 일일 매니저 역할에는 충실했다. 야외 광고 촬영에서 김광규는 음료와 우산을 챙겼고, 이서진은 멤버들에게 벌레 기피제를 직접 뿌려줬다. 장시간 촬영에 지친 리센느에게는 "조금만 참자. 웃어야 빨리 끝나. 이게 다 돈이야, 돈"이라고 독려했다.아직 정산을 받지 못했다는 이야기를 들은 이서진은 현실적인 조언도 건넸다. 그는 "정산 받으면 돈을 차곡차곡 잘 모아야 한다. 혹시라도 주식 투자하고 이런 거 잘못하면 망한다"고 말했다. 이어 "주식은 알 필요도 없다. 정산 받아도 허튼 곳에 쓰지 말고 근검절약 해"라고 강조했다. 원이가 "정말 돈이 다일까요?"라고 묻자 이서진은 "돈이 다야"라고 단언했다.촬영 스태프의 눈치를 보느라 제대로 식사하지 못하는 멤버들에게는 "너네 떴잖아 이제 눈치 안 봐도 된다"고 말하며 식사를 챙겼다. 첫 정산 이후에는 사기꾼과 전세 사기, 인감도장 등을 조심해야 한다며 주의를 당부했다.방송 말미에는 원이의 유튜브 채널 구독자 100만명 달성을 기념한 골드버튼 이벤트가 마련됐다. 이서진과 김광규는 골드버튼을 라면 냄비 받침으로 위장해 깜짝 카메라를 준비했고, 이를 발견한 리센느는 감격했다.하루를 마친 김광규는 "물 들어올 때 노를 저으라고 하지 않나. 근데 이 친구들은 말 그대로 노를 계속 젓고 있었구나 생각했다. 그 타이밍에 물이 들어와 준 거다"라며 이들의 지난 노력을 짚었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr