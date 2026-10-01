그룹 트와이스 채영 / 사진=SNS 캡처

그룹 트와이스 채영의 유료 팬 소통 플랫폼 메시지. / 사진=SNS 캡처

그룹 트와이스 채영이 자신의 타투를 비하한 메시지에 직접 응수했다.채영은 최근 유료 팬 소통 플랫폼을 통해 한 이용자로부터 자신의 타투를 비하하며 어머니의 심정을 언급한 메시지를 받았다. 이에 채영은 "첫 타투를 하러 갈 때 어머니와 함께 갔다"고 답하며 예상 밖의 반응을 보였다.이어 채영은 자신을 걱정하는 팬들에게 "이런 이야기를 워낙 많이 들어서 이제는 아무렇지도 않다"고 말했다. 그동안 타투를 두고 비슷한 말을 여러 차례 들어온 만큼 해당 메시지에도 크게 개의치 않는 모습을 보였다.한 팬이 돈을 내고 이용하는 팬 소통 플랫폼에서 비하성 메시지를 보내는 행동을 지적하며 굳이 답장하지 않아도 된다고 하자 채영은 "부끄러우라고 답장했다"고 답했다. 불쾌한 메시지를 무시하는 대신 직접 응수한 이유를 밝힌 셈이다.또 다른 팬이 "쯔위 말대로 돈을 아껴 쓰자"고 하자 채영은 웃음으로 화답했다. 유료 서비스를 이용하면서까지 비하성 메시지를 보낸 이용자를 에둘러 지적한 것으로 풀이된다.해당 대화 내용은 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산됐다. 특히 채영이 첫 타투 당시 어머니와 동행했다는 사실을 직접 밝힌 점과 비하성 메시지에 주눅 들지 않고 대응한 모습이 눈길을 끌었다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr