설인아의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

설인아의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

설인아의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

배우 설인아가 파격적인 숏컷으로 확 달라진 분위기를 선보였다.설인아는 글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지(BoldPage)와 함께한 화보에서 짧게 자른 머리와 자유로운 스타일링으로 새로운 매력을 보여줬다.공개된 화보 속 설인아는 블루 티셔츠와 오버롤, 체크 패턴 아이템을 조합하는가 하면 화이트 셔츠와 블랙 베스트, 데님 등을 소화했다. 볼캡과 비니, 워크 부츠 등 캐주얼한 아이템도 더했다. 특히 기존의 긴 머리 대신 숏컷으로 변신해 한층 중성적이고 자유분방한 분위기를 완성했다.화보와 함께 진행된 인터뷰에서 설인아는 숏컷 변신의 계기를 밝혔다. 최근 작품 '나의 유죄인간'에서 남장한 강재희를 연기하기 위해 직접 머리를 잘랐다는 설명이다. 설인아는 변신 후 주변에서 "마치 원래 너의 모습처럼 이질감이 없다. 잘 어울린다"는 말을 많이 들었다고 밝혔다. 이어 "'잘생겼다', '남자 배우인 줄 알았다'는 반응도 있었다"고 덧붙였다.파격적인 변화에 대한 고민도 있었다고. 설인아는 "'나 아직 보여드릴 모습이 많은데 이 모습이 너무 크게 각인되면 어떡하지?'라는 걱정도 했다"고 털어놨다.설인아는 이번 화보에 대해 "내 상상력을 발휘할 수 있는 사진 작업이기도 했고, 내 아이템들도 많았다"며 "진짜 제 본연의 모습으로 이 작업을 할 수 있어서 너무 좋았다"고 만족감을 나타냈다.설인아의 화보와 인터뷰는 볼드페이지를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr