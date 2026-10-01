구교환, 이옥섭이 4년 전 혼인신고를 마쳤다./사진=텐아시아DB

배우 구교환과 이옥섭 감독이 법적으로 부부가 됐다.1일 구교환 소속사 나무엑터스는 공식입장을 통해 "구교환 배우와 이옥섭 감독은 오랜 시간 연인으로 서로를 믿고 의지해 왔으며, 2022년 혼인신고를 하고 부부의 연을 맺었다"고 밝혔다.이어 "두 사람은 서로의 가장 가까운 동료이자 가족으로서 변함없이 곁을 지키며 함께해 오고 있다"며 "늘 서로에게 든든한 힘이 되어온 두 사람의 앞날에 따뜻한 축복과 응원 부탁드린다. 앞으로도 구교환 배우와 이옥섭 감독은 각자의 자리에서 좋은 작품으로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.서울예대 동문인 두 사람은 2013년 인연을 맺고 사랑을 키웠고, 2020년 열애 사실을 인정하며 공개 연애를 이어왔다. 공개 열애를 시작한 지 2년 만인 2022년 조용히 혼인신고를 마친 셈이다.두 사람은 혼인신고 후 별도의 결혼식은 올리지 않았으며, 현재까지도 별도의 예식은 계획하지 않고 있는 것으로 전해졌다.구교환과 이옥섭 감독은 연인이자 오랜 창작 파트너로 시너지를 내왔다. 두 사람은 영화 '4학년 보경이', '연애다큐', '플라이 투 더 스카이', '메기' 등을 함께 작업했다. 공동 제작사 2X9HD를 운영하고 있다.구교환은 지난달 30일 개봉한 영화 '부활남: 더 레드'에서 주인공 석환 역을 맡아 관객들과 만나고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr