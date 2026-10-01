'꿀알바'가 10월 30일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

'꿀알바' 티저 포스터가 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'꿀알바' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '꿀알바'가 오는 30일 공개된다. 빚에 허덕이던 이재욱이 최저 시급의 50배를 준다는 제안에 뛰어들었다가 목숨까지 위협받는 '고수익·고위험' 아르바이트를 시작한다.'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 '꿀알바'만을 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 청년 혁준(이재욱 분)이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 벌어지는 생계형 밥벌이 호러 시리즈다.'살인자ㅇ난감'의 극본을 쓴 김다민 감독이 연출을 맡았으며, 'D.P.'와 '약한영웅' 등을 선보인 한준희가 기획 총괄을 맡았다. 이재욱을 비롯해 고민시, 김민하, 이희준이 출연한다.공개된 티저 포스터에는 난장판이 된 공간 한가운데 주저앉아 있는 혁준의 모습이 담겼다. 주변에는 물건과 집기가 어지럽게 널브러져 있고, 혁준은 피투성이가 된 채 지친 표정을 짓고 있다. "최소 시급 50배 보장, 꿀알바 수락하시겠습니까?"라는 문구도 함께 담겼다.티저 예고편은 빚에 시달리던 혁준이 마지막 희망을 품고 인력사무소를 찾아가면서 시작된다. 허름한 인력사무소에서 혁준이 제안받은 일은 최저 시급의 50배를 지급하는 아르바이트다.솔깃한 조건을 의심하는 혁준에게 인력사무소 사장(이희준 분)은 "이보다 꿀알바가 어딨겠어요?"라며 일을 권한다. 결국 제안을 받아들인 혁준은 예상하지 못했던 상황들과 마주하기 시작한다.밤에 찾아간 편의점에서는 갑작스럽게 나방 떼의 습격을 받고, 정체를 알 수 없는 수상한 삐에로와도 마주친다. 높은 시급만큼 위험한 상황이 계속되지만 한 번 일을 성공할 때마다 일당 역시 높아진다.돈이 절실한 혁준은 위험을 알면서도 또 다른 고액 아르바이트에 뛰어든다. 목숨까지 위협받는 노동 현장에서 그가 돈과 생존 사이에서 어떤 선택을 하게 될지가 이야기의 주요 축을 이룬다.'꿀알바'는 오는 30일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr