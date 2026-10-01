'나솔' 33기 모솔, 최종 2커플 탄생했다…'식탐' 영수, 현숙 선택→영철♥정숙·영호♥순자 [종합]

'나는 솔로' 33기 모태솔로 특집에서 두 커플이 탄생했다./사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 솔로' 33기 모태솔로 특집에서 두 커플이 탄생했다./사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 솔로' 33기 모태솔로 특집에서 두 커플이 탄생했다.지난달 30일 방송된 ENA·SBS Plus 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'(나는 솔로)에서는 '슈퍼 데이트권' 쟁탈전부터 최종 선택까지 33기 모태솔로 특집의 마지막 이야기가 펼쳐졌다.'솔로나라 33번지' 4일 차에는 '슈퍼 데이트권'을 건 승부가 벌어졌다. 광수는 게임 초반부터 예상 밖의 승부욕을 보였다. 영자는 "사실 광수 님이 약체라고 생각했는데 (게임을) 너무 잘해서 깜짝 놀랐다"고 감탄했고, 영숙 역시 "여섯 남자 중 제일 테토남이라고 느꼈다"며 달라진 인상을 전했다. 광수는 '둥글게 둥글게' 게임에서 숫자 '4'가 나오자 순자, 정숙, 옥순을 한꺼번에 끌어안으며 '슈퍼 데이트권'을 따냈다.이후 출연자들은 각자 획득한 '슈퍼 데이트권'을 사용했다. 정숙은 고민 끝에 영철을 선택해 도자기 체험에 나섰다. 처음에는 차 안에 정적이 흐를 정도로 어색했지만, 함께 도자기를 만들면서 조금씩 가까워졌다.순자는 영호에게 '슈퍼 데이트'를 신청해 카페에서 시간을 보냈다. 영호는 카드 마술을 보여주던 중 순자의 손에 자기 손을 포개며 적극적으로 마음을 표현했다. 이를 지켜본 데프콘은 "이 사람은 모솔이 아니다. 돌싱이다!"라고 반응했다. 데이트를 마친 순자는 "의도가 다분한 스킨십이었다"면서도 "계속 가까이 있고 싶었다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.상철은 고민 끝에 영자를 찾아갔다. 그는 "부정했지만, 돌고 돌아서 한 번 더 알아보고 싶었다"며 다시 한번 호감을 표현했다. 그러나 영자는 자신의 감정을 확신하지 못했다. 그는 "설렘이 심장이 콩닥콩닥 뛰는 거라고 생각했는데 여기 와서는 사실 불편한 마음들이었다"며 "이럴 거면 여기 왜 왔나? 너무 바보 같다"고 자책하며 눈물을 흘렸다.영숙은 영식과 '슈퍼 데이트'를 가졌다. 영숙이 "나한테 '심쿵' 했을 때 있었어?"라고 묻자 영식은 "심쿵이라고 하기보다는 그냥 꾸준히…, 그리고 고맙지"라고 답했다. 영숙은 "고맙다?"라고 되물으며 씁쓸한 표정을 지었다. 이후 인터뷰에서는 "정전기가 딱히 발생하지는 않았다"며 영식의 지나친 배려가 오히려 부담으로 다가왔다고 털어놨다.광수 역시 두 장의 '슈퍼 데이트권'을 활용했다. 한 장은 인간적인 고마움을 느낀 현숙에게 사용해 초밥집 데이트를 즐겼고, 나머지 한 장으로는 이성적 호감이 있던 영숙을 선택했다. 그러나 영숙은 식사 도중 "귀여우셔서 자꾸 장난치고 싶다"며 광수를 남동생처럼 대했다.그날 저녁에는 새로운 러브라인의 가능성도 생겼다. 현숙은 첫인상과 가장 달라진 남성으로 영수를 꼽으며 "개그캐인지 몰랐다"고 말했다. 영호가 "만약 영수 님의 유쾌한 면을 첫날부터 알았다면 어땠을 것 같냐?"고 묻자 현숙은 "나 진짜 (데이트 때) 선택했을 것 같아"라고 답했다.이 말을 전해 들은 영수는 뒤늦게 현숙에게 관심을 보였다. 새벽 2시가 넘은 시간 현숙을 찾아갔지만 이미 잠든 뒤였다. 다음 날 아침 영수는 "제가 새벽 2시쯤 현숙 님을 찾아갔었는데"라고 말을 건넸다. 현숙이 "거짓말!"이라며 웃은 뒤 "지금 (용건을) 얘기하셔도 된다"고 했지만, 영수는 "지금 카메라가 있어서 좀"이라며 말을 아꼈다.최종 선택을 앞두고 남성 출연자들의 마지막 마음 표현도 이어졌다. 영식은 영숙을 따로 불러 꽃다발과 편지를 건넸다. 영철은 첫날 0표를 받아 인형을 받지 못했던 정숙을 위해 당시 상황을 재현한 녹음 인형과 거베라 꽃다발, 손 편지를 준비했다. 정숙은 "살면서 처음 남자한테 받아보는 꽃"이라며 고마워했다.영호는 순자에게 손 편지를 건네며 "나의 첫사랑이 되어줘! 아니 마지막 사랑이 되어줘"라고 고백했다. 광수도 마지막으로 정숙을 찾아갔다. 그는 "완벽하진 않더라도 최선을 다해서 마음을 표현해야겠다"고 고백한 뒤 근처에서 주운 돌을 건네며 즉석에서 마음을 표현했다. 정숙은 예상하지 못한 행동에 쉽게 말을 잇지 못했다. 광수는 이후 "하고 후회하는 게 낫다고 본다"며 자신의 선택에 의미를 뒀다.마침내 최종 선택이 시작됐다. 최근 식탐으로 온라인에서 화제를 모은 영수는 예상을 깨고 현숙에게 향했다. 갑작스러운 선택에 현숙은 "연습 아니었냐?"며 당황했다. 영수는 "해보지도 않고 사람을 단정 짓는 건 옳지 않다고 생각한다. 제대로 알아가고 싶다"고 진심을 전했다. 그러나 현숙은 최종 선택을 하지 않았다.영호와 순자는 서로를 선택하며 첫 번째 커플이 됐다. 영식은 영숙에게 향했지만, 영숙은 선택을 포기했다. 영숙은 "좋은 사람에게 상처를 줄까 봐 선택하지 않았다"고 이유를 설명했다. 상철과 영자, 옥순 역시 최종 선택을 하지 않았다.마지막으로 영철과 광수가 나란히 정숙을 선택했다. 고민 끝에 정숙은 영철에게 향했고, 두 사람은 최종 커플로 이어졌다. 광수는 "안 했으면 '내가 선택했더라면 어땠을까' 하는 생각이 계속 날 같았다"며 후회 없이 마음을 표현했다는 데 의미를 뒀다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr