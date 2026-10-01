‘돌싱’ 이소라, 인중에도 주사 맞더니…코수술 또 한줄

'돌싱글즈3' 이소라가 피부 트러블로 고생 중인 근황을 공개했다.이소라는 최근 자신의 SNS에 "피부 뒤집어져서 급하게 패드로 진정. 버스에서부터 이러고 옴"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 이소라는 코 전체를 진정 패드로 감싼 채 카메라를 바라보고 있다.얼핏 보면 코 수술 직후 붕대를 붙인 듯한 모습이지만, 피부 컨디션이 갑작스럽게 악화되면서 진정을 위해 패드를 붙인 것으로 보인다.특히 이소라는 과거 코 성형 사실을 솔직하게 공개한 바 있어 더욱 눈길을 끈다. 최근에는 코뿐만 아니라 가슴 성형, 지방흡입에 이어 인중 보톡스 시술 사실까지 공개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr