가수 최예나(YENA)의 '캐치 캐치'가 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 넘어섰다.
최예나의 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER'(러브 캐쳐) 타이틀곡 '캐치 캐치'는 지난달 30일 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 발매 약 6개월 만이다.
국내 음원 차트에서도 장기간 순위권에 머물고 있다. '캐치 캐치'는 멜론 톱100에서 최고 4위까지 올랐으며, 발매 이후 약 6개월이 지난 현재까지 차트에 이름을 올리고 있다.
최예나는 2022년 솔로 데뷔곡 'SMILEY'(스마일리)에 이어 '캐치 캐치'까지 멜론 톱100 10위권에 진입시키며 두 곡의 톱10 기록을 보유하게 됐다.
최예나는 오는 2일 오후 6시 새 디지털 싱글 '보기 드문 여자'를 발매한다. 지난 'LOVE CATCHER' 이후 약 6개월 만에 선보이는 신곡이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
최예나의 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER'(러브 캐쳐) 타이틀곡 '캐치 캐치'는 지난달 30일 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 발매 약 6개월 만이다.
국내 음원 차트에서도 장기간 순위권에 머물고 있다. '캐치 캐치'는 멜론 톱100에서 최고 4위까지 올랐으며, 발매 이후 약 6개월이 지난 현재까지 차트에 이름을 올리고 있다.
최예나는 2022년 솔로 데뷔곡 'SMILEY'(스마일리)에 이어 '캐치 캐치'까지 멜론 톱100 10위권에 진입시키며 두 곡의 톱10 기록을 보유하게 됐다.
최예나는 오는 2일 오후 6시 새 디지털 싱글 '보기 드문 여자'를 발매한다. 지난 'LOVE CATCHER' 이후 약 6개월 만에 선보이는 신곡이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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