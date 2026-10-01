가수 최예나 / 사진 제공=YH엔터테인먼트

가수 최예나(YENA)의 '캐치 캐치'가 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 넘어섰다.최예나의 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER'(러브 캐쳐) 타이틀곡 '캐치 캐치'는 지난달 30일 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 발매 약 6개월 만이다.국내 음원 차트에서도 장기간 순위권에 머물고 있다. '캐치 캐치'는 멜론 톱100에서 최고 4위까지 올랐으며, 발매 이후 약 6개월이 지난 현재까지 차트에 이름을 올리고 있다.최예나는 2022년 솔로 데뷔곡 'SMILEY'(스마일리)에 이어 '캐치 캐치'까지 멜론 톱100 10위권에 진입시키며 두 곡의 톱10 기록을 보유하게 됐다.최예나는 오는 2일 오후 6시 새 디지털 싱글 '보기 드문 여자'를 발매한다. 지난 'LOVE CATCHER' 이후 약 6개월 만에 선보이는 신곡이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr