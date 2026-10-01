그룹 플레어 유 'LOVEHOOD' 트랙리스트. / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 플레어 유(FLARE U)가 신곡 '너의 계절이 찾아와 (Bloom)'로 첫 컴백에 나선다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 30일 공식 SNS를 통해 플레어 유의 미니 2집 'LOVEHOOD' 트랙리스트를 공개했다.앨범에는 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와 (Bloom)'를 비롯해 '백일밤 (Hundred Nights)', 'False Alarm', 'Madly in Love', 'Window View', '잠시 너를 잊었어 (Never Ever)' 등 총 6곡이 수록된다.'LOVEHOOD'는 사랑이라는 감정을 처음 마주한 청춘의 이야기를 다룬다. 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와 (Bloom)'는 누군가와 함께한 기억과 설렘을 날씨와 계절의 변화에 빗대어 표현한 곡이다.데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'가 실수와 불확실성을 겪는 두 청춘의 이야기를 담았다면, 이번 앨범에서는 처음 경험하는 사랑으로 이야기를 이어간다.플레어 유가 새 앨범을 내놓는 것은 지난 5월 데뷔 이후 약 5개월 만이다. 'LOVEHOOD'는 오는 10월 14일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr