MBN '전설의 사내' 장한별이 '무명전설' 출연 이후 여자 연예인들에게 대시를 받았다고 밝혔다./ 사진=텐아시아 DB

MBN '전설의 사내' 장한별이 '무명전설' 출연 이후 여자 연예인들에게 대시를 받았다고 밝혔다./ 사진=MBN ‘전설의 사내’

MBN '전설의 사내' 장한별이 '무명전설' 출연 이후 여자 연예인들에게 대시를 받았다고 밝혔다.지난달 30일 방송된 MBN '전설의 사내' 12회에서는 '무명전설' TOP7 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네를 비롯해 지역별 참가자들이 출연한 '팔도 명물 대잔치'가 펼쳐졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 유료방송가구 3부 기준 3.6%, 분당 최고 3.9%의 시청률을 기록했다. 종편·케이블 음악 프로그램 가운데 12주 연속 시청률 1위다.이날 출연진은 경상도, 경기도, 전라도, 충청도, 서울, 강원도, 글로벌, 신동 등 8개 팀으로 나뉘어 대결을 벌였다.첫 번째 '팔도의 선수들'에서는 경기도 팀 정연호와 강원도 팀 김성민이 맞붙었다. 정연호는 "중학교 때부터 7년간 족구선수로 활동했다"며 직접 공격 기술을 선보였다. 이후 정연호는 '홍랑', 김성민은 '울엄마'를 불렀고 김성민이 승리했다.'팔도의 내공'에서는 전라도 팀 이루네와 경기도 팀 한가락이 '동반자'로 한 곡 대결을 펼쳤다. 두 사람은 허리춤에 마늘을 달고 "당신만을(당신마늘) 사랑해요~"라는 가사에 맞춰 골반춤을 선보였다. 승리는 한가락에게 돌아갔다.이어 성리·빈예서의 경상도 팀과 하루·황윤성·홍강사의 충청도 팀이 맞붙었다. 빈예서가 가장 좋아하는 연예인으로 성리를 꼽자 하루는 "그럼 차애는?", "3등은?"이라고 물었다. 무대에서는 충청도 팀이 스피닝 퍼포먼스를 선보이며 '저 바다에 누워'를 부른 성리·빈예서를 꺾었다.어린 참가자들의 대결도 이어졌다. 11세 이유이와 12세 김연아가 맞붙은 '신동 리틀 트롯퀸'에서는 김연아가 승리했다. 8세 정시우와 12세 김시원의 대결에서는 김시원이 '자갈치 아지매'를 부르며 색소폰 연주까지 선보였다. 김시원이 "색소폰 배운 지 3개월"이라고 밝히자 성리는 "저도 군악대에 있었을 당시 색소폰을 3개월 배웠지만 걸음마도 못 뗐다"고 말했다. 결과는 김시원의 승리였다.장한별과 배아현이 맞붙은 '팔도의 사랑꾼'에서는 예상 밖의 이야기도 나왔다. 배아현이 어머니에게 명품 가방을 선물한 일화를 공개하자 장한별은 "'무명전설' 이후 여자 연예인들에게 SNS DM(다이렉트 메시지)으로 대시를 받았다"고 밝혔다.양세형이 "우리가 이름 들으면 알 사람이냐?"고 묻자 장한별은 "그렇다"고 답했다. 상대의 정체는 공개하지 않았다. 이후 장한별은 '사랑 참', 배아현은 자신의 무대를 선보였고 승리는 배아현이 차지했다.성리의 씀씀이도 공개됐다. 성리는 참가자와 제작진을 위해 사비로 간식차와 커피차를 준비했다고 밝혔다. 그는 "상금이 거의 탕진되고 있지만 안 아깝다"고 말했다. 서지오 역시 '트롯 퀸즈' 축구단 MT 음식을 직접 준비한다고 밝혔다. 두 사람의 대결은 무승부로 끝났다.9세 김한율은 '눈물비'를 불러 임도현을 꺾었다. 이후 '무명전설'에서 한 팀으로 활동했던 이창민과 김성민이 '안돼요 안돼'로 맞붙었다. 무대가 끝난 뒤 이창민은 "김성민 노래를 들으면서 '너 진짜 잘하는구나' 싶었다"고 말했다. 김성민이 승리하면서 이날 2승을 챙겼다. 마지막에는 조정민이 신곡 '유리벽' 무대를 선보였다.'전설의 사내'는 매주 수요일 오후 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr