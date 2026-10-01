배우 한다감이 출산을 20일 앞두고 친정엄마와 만삭 화보를 촬영하며 47세에 엄마가 되는 심경을 털어놨다. / 사진 제공｜KBS 2TV

배우 한다감이 출산을 20일 앞두고 친정엄마와 만삭 화보를 촬영하며 47세에 엄마가 되는 심경을 털어놨다. / 사진 제공｜KBS 2TV

배우 한다감이 출산을 20일 앞두고 친정엄마와 만삭 화보를 촬영하며 47세에 엄마가 되는 심경을 털어놨다.지난달 30일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 637회에서는 임신 35주 차인 한다감이 친정엄마, 남편과 함께 만삭 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.한다감은 생애 처음으로 만삭 화보 촬영에 나섰다. 평소 꾸준히 체형 관리를 해왔던 그는 임신 후 달라진 몸을 받아들이기까지 시간이 필요했다고 밝혔다. 그는 "뱃속에 내 아이가 있다는 것을 실감하며 47년 인생 처음으로 모성애를 느꼈다"며 "내가 엄마가 되어가는 과정이라고 생각하니 체형변화도 극복할 수 있었다"고 말했다.이번 화보에는 친정엄마도 함께했다. 한다감과 친정엄마, 20일 뒤 태어날 뱃속의 아이까지 3대가 한 사진에 담겼다. 한다감은 "어색하지만 가슴 뭉클한 순간이었다"고 "효도한 것 같아 행복했다"며 소감을 전했다.출산을 코앞에 둔 걱정도 털어놨다. 한다감은 "내가 엄마로서 잘 해낼 수 있을지, 찰떡이가 건강하게 태어날 수 있을지 걱정된다"고 속마음을 밝혔다. 이어 임신을 바라며 기도했던 사찰을 다시 찾았다. 한다감은 뱃속의 아이에게 "건강하게 잘 태어나라"며 순산을 기원했다.친정엄마 역시 만삭이 된 딸을 바라보며 남다른 감정을 드러냈다. 그는 "다감에게 아이가 있었으면 좋겠다고 오래 바랐다"며 "찰떡이와 함께 여행을 와서 울컥했다"라고 말했다. 딸과 손자의 건강을 바라며 삼배를 올리기도 했다.한다감은 임신을 거치며 부모의 마음도 이전과 다르게 이해하게 됐다고 했다. 그는 "이제 조금은 엄마를 이해할 수 있는 있는 위치로 가고 있는 것 같아 뭉클했다"라며 친정엄마를 향한 마음을 전했다.방송 말미에는 한다감의 출산 모습이 예고됐다. 출산을 20일 앞둔 한다감이 47세에 첫 아이를 품에 안는 과정이 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr