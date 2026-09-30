이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'

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배우 이혜영이 이혼 발표와 영화 개봉이 겹쳤던 상황이 있었다며 당시 심경을 밝혔다.30일 '혜영이는 못말려' 채널에는 '호피가 어렵다고? 옷잘알 이혜영이 알려주는 호피 촌스럽지 않게 입는 법' 영상이 올라왔다.이날 이혜영은 레오파드 셔츠에 재킷을 입고 등장해 "하얀 셔츠나 블루 셔츠보다 정열적이고 더 육감적이고 섹시하다. 레오파드는 자신감"이라며 스타일링 팁을 전했다.이야기는 레오파드를 입게 된 계기로 이어졌다. 이혜영은 "20년 전에 영화 '애정결핍이 두 남자에게 미치는 영향'을 찍었다"며 "그래서 제작사랑 난리가 났다. '아니 너 이혼할 거면 미리 말을 했어야지' 하는데, 이혼을 내가 뭐 알고 하나"라고 떠올렸다.이어 "막 그 슬픈 상황에서 인터뷰를 해야 하는 상황이었다"고 털어놨다. 하필 이혼 발표 시기와 영화 개봉 시기가 겹쳤다는 설명이다.당시 심경도 전했다. 이혜영은 "사람들 앞에서 설 용기도 없을 때였다. 자신감도 떨어지고 어떤 옷을 입을까? 그러다 레오파드 (셔츠)를 입어서 내가 강하다는 걸 표현해야지 하면서 샀다"고 회상했다. 그러면서 "옛날에는 펜슬 스커트를 입었던 기억이 난다"고 덧붙였다.한편 이혜영은 2004년 그룹 룰라 출신 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 2011년 재혼해 가정을 꾸렸고, 2021년 폐암 진단을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr