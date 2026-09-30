이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'

코미디언 이경실이 5kg을 감량한 배경에 뇌 혈관 이상과 가족력이 있었다고 밝혔다.30일 '조회련: 조혜련'채널에는 '유재석이 와도 잡도리 당하는 조혜련, 이경실, 김지선의 역대급 대환장 여행 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 조혜련은 연극 '사랑해 엄마'에서 함께 무대에 오르고 있는 이경실, 김지선과 여행을 떠났다.오랜만에 만난 이경실은 한눈에 봐도 살이 빠진 모습이었다. 김지선이 "많이 뺐네. 몇 kg 뺀 거냐"고 묻자 이경실은 "엄청 뺐다"고 답했다.감량의 계기는 건강검진이었다. 이경실은 "건강검진을 했는데 혈당, 콜레스테롤 이런 게 다 표준 수치보다 넘어가더라"며 "내가 제일 충격받은 게 있다. 뇌 MRI 찍었는데 혈관이 좁은 데가 몇 개 있더라"고 했다.그는 가족력도 언급했다. 이경실은 "우리 집에 좀 그게 있거든"이라며 "살찌면서 좀 이런 게 나타나서 체중도 좀 조절해야겠더라고"라고 말했다.이날 김지선도 뇌 검사를 받은 경험을 전했다. 김지선은 "이석증이랑 붓는 것 때문에 뇌 검사를 했다. 나이가 드니까 전두엽이 조금씩 쪼그라들고 있다더라"고 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr