사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

사진 = 28기 현숙 인스타그램

'나는솔로' 돌싱특집에 출연한 28기 현숙이 세 아이와 부산에 머문 뒤 경주까지 찾은 일상을 공개했다.28기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "부산 일주일살기하고 올라오는 길 경주는 반나절도 좋네요🫶🏻주말엔 지상군페스티벌 갈겁니다👍🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 현숙은 음식이 놓인 테이블 앞에 앉아 두 팔을 가지런히 포갠 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 자연스럽게 묶고 이마 위로 잔머리를 가볍게 내린 모습으로, 블랙 반소매 니트에 작은 펜던트가 달린 목걸이와 진주 귀걸이를 매치했다. 화려한 장식 없이 단정하게 차려입은 현숙은 입가에 옅은 미소를 지으며 편안한 모습을 보였다.이어진 사진에서 28기 현숙은 아이들과 함께 한옥 형태의 건물 앞에 서서 양손으로 하트를 만들었다. 블랙 상의와 묶은 머리를 그대로 유지한 가운데 한 손으로는 분홍색 체크 원피스를 입은 아이를 감싸고 있으며 아이들의 얼굴에는 현숙이 직접 하트 이모티콘을 씌워 가렸다.또 다른 사진에서 28기 현숙은 아이들과 얼굴을 가까이 모은 채 직접 카메라를 들고 셀카를 남겼다. 현숙은 이를 드러내며 환하게 웃고 있고 앞쪽의 아이는 손가락으로 브이 포즈를 취했다. 뒤편까지 아이들이 함께 화면 안으로 들어온 가운데 모든 아이의 얼굴은 붉은 하트 이모티콘으로 가려져 있다.마지막 사진에서 28기 현숙은 아이들과 나란히 이동 수단에 앉아 다시 셀카를 찍었다. 분홍색 체크 원피스를 입은 아이가 현숙 바로 옆에 앉아 있고, 두 아이도 앞쪽에 나란히 자리했다. 현숙은 블랙 상의 차림으로 카메라를 향해 활짝 웃었으며 뒤로 펼쳐진 넓은 잔디와 나무, 푸른 하늘까지 한 화면에 담겼다.이를 본 팬들은 "멋진엄마", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "아이들이 행복해보여요", "응원해요" 등의 댓글을 달았다.앞서 28기 현숙은 28기 영식과 결별을 인정한 바 있다. 현숙은 자신의 SNS를 통해 결별 사실을 직접 인정했다. 한 댓글에서 "영식님이랑 헤어졌나요"라고 묻자 현숙은 "네 좋은 사람이었고 행복했어요"라고 답했다.결별 이유에 대해서는 자녀들을 배려한 결단이었음을 털어놨다. 현숙은 "더 늦기 전에 아이들이 더 정들기 전에 각자의 자리로 돌아가기로 했다"며 "서로의 앞날은 진심으로 응원하려고 한다"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr