"얼마나 북한에서 속고 살았나"…이민호 팬 한송이, '암살자(들)' 또 쓴소리

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이미지 크게보기 영화 '암살자(들)'에 출연한 배우 박해일, 이민호, 유해진. / 사진제공=하이브미디어코프

탈북민 출신 유튜버 한송이가 영화 '암살자(들)'을 두고 다시 한번 비판에 나섰다.30일 매일신문 유튜브 채널에는 '"이민호 좋아서 탈북까지 했더니.." 탈북 유튜버 한송이, 영화 암살자(들) 본 리얼 후기 [금요비대위]'라는 제목의 영상이 올라왔다.앞서 자신의 채널에서 '암살자(들)' 관람 후기를 전해 화제가 된 한송이가 게스트로 출연했다.이날 한송이는 영화를 보게 된 계기부터 밝혔다. 그는 "영화를 보고 싶어서 본 게 아니라 추석이라서 북한에 가서 부모님 볼 수는 없으니까 근처에 영화관이 있어서 보러 간 거다"라며 "이민호 씨를 좋아해서 영화를 보러 갔다가 안에 내용이 북한에서 봤던 '민족과 운명' 그 영화랑 너무 흡사했다. 내 돈을 내 시간을 버린 게 너무 아깝다는 생각이 들어서 리뷰를 했다"고 말했다.한송이는 '민족과 운명'에 대해 "대한민국 체제에 대한 비난을 하면서 북한 주민들에게 선전용으로 만들어진 영화다"라며 "북한 주민들한테 주말마다 명절마다 보여줬던 영화다. 어릴 때부터 시작해서 탈북하기 전까지 평생 봤던 영화다"라고 말했다. 이어 "대한민국에 와서 내용이 많이 다르구나. 내가 얼마나 북한에서 속고 살았나 싶었다"고 털어놨다.한송이는 "영화가 아무리 허구나 상상으로 봐주는 건 좋지만 역사적 사실을 왜곡해서 보는 건 너무 심하다"며 "케이팝이 전 세계적으로 흥행하고 있는데 이런 영화가 팔리면 역사의 오점으로 남겨질 것 같다"고 우려했다.또한 한송이는 "나라의 역사는 왜곡되서는 안되고 역사를 잊은 민족에게는 미래는 없다고 하지 않나. 역사를 왜곡하는 민족에게는 답도 없다. 올바른 역사관을 가지고 올바른 시선에서 소비자분들한테 공감을 선사하면 좋을 것 같다"고 강조했다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 사건의 배후를 추적하는 미스터리 영화다. 허진호 감독이 연출하고 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다. 지난 23일 개봉해 박스오피스 정상에 올랐지만, 공식 수사 결과와 다른 배후 가능성을 암시했다는 점을 두고 역사 왜곡 논란이 이어지고 있다.논란은 영화 밖으로도 번졌다. 국민의힘 소속 이종배 전 서울시의원은 지난 29일 제작사 대표와 허진호 감독 등 4명을 명예훼손 혐의로 고발했다. 영화평론가 이동진, 영화 크리에이터 지무비, 한국사 강사 최태성의 관련 영상은 잇따라 비공개로 전환됐다.주연 배우 유해진이 출연한 광고 영상의 댓글창이 막혔고, 배우 외모를 겨냥한 인신공격성 발언까지 나왔다. 네이버 기준 실관람객 평점은 8.2인 반면 네티즌 평점은 2.3에 그쳐, 네이버가 중복 집계 현상에 대한 조치를 공지하기도 했다.제작진은 역사 왜곡 의도가 없다는 입장이다. 제작사 하이브미디어코프는 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며, 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다"고 밝혔다. 일각에서 제기된 중국 자본 유입설에 대해서도 "제작과 투자 과정에 중국 자본이 유입된 사실은 전혀 없다"고 반박했다.허진호 감독도 30일 한 유튜브 채널과의 전화 인터뷰에서 "이렇게 폄하될 줄은 몰랐다"며 "배우들도 지금 정말 힘들어한다"고 심경을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr