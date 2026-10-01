이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선'

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서인영이 생일 파티에 2000만원을 쓰고도 집에 돌아가면 매일 울었다고 털어놨다.30일 '개과천선' 채널에는 "15cm 킬힐 신고 지하철 타서 스케줄 가는 서인영 최초공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 생일을 맞은 서인영은 예전과는 달라진 생일에 대한 생각을 밝혔다.서인영은 "남양주에 오고 나서 맨날 특별한 생일을 하는데 집에 가면 슬프다. 그래서 맨날 울었다"며 "뭔가 허한 거다. 그리고 엄마 돌아가시고 나서 더 심했다"고 말했다. 이어 "좀 조용히 보내고 싶다는 생각을 했다. 그냥 평범한 일상처럼 보내고 싶었다"고 덧붙였다.특별한 생일을 위해 클럽을 통째로 빌리기도 했다고. 제작진이 "클럽 빌리고 2천만 원 쓰고"라고 예전 일을 언급하자 서인영은 "그러니까 미쳤다"며 당시를 돌아봤다.그는 "특별하려고 하다가 더 이상하게 돼 버린 거다. 술 먹고 진상되고"라고 덧붙였다.유튜브 활동을 하면서 느끼는 행복도 털어놨다. 서인영은 "우리가 유튜브 잘 되는 걸 예상하고 한 건 아니었지 않나. 근데 잘 됐다"며 "이런 행복이 또 있을 수 있는 거구나. 잘 되는 거에 대한 감사함을 느낀다"고 했다.다만 지금의 자신을 두고 '제2의 전성기'라고 생각하지는 않는다고 했다. 서인영은 "나는 주위를 잘 못 보고 항상 경주마처럼 보는 스타일이었다. 요즘에는 스태프가 보인다"고 말했다.주변의 도움을 당연하게 여겼던 모습도 떠올렸다. 제작진이 "가방도 다 매니저들이 들어줘서 직접 가방 둘 줄도 몰랐다"고 하자 서인영은 "몰랐다. 그렇게 철이 없었다"며 "그러다가 다 없어 봐라. 그럼 바보 되는 거다"라고 했다.42세가 된 소감에는 "기분 더럽다. 이래서 이제 생일로 오는 게 싫다"고 농담해 웃음을 안겼다.무대 활동에 대한 의지는 여전했다. '몇 살 때까지 신데렐라 무대를 할 수 있을 것 같냐'는 질문에 서인영은 "60세까지 하려고 한다"며 "'신데렐라'는 모르겠고 '개과천선'은 60세까지 하고 싶다"고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr