이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 가수 김연자가 전남편에게 수입 관리를 전부 맡겼다가 빈손으로 귀국한 사연을 전했다.30일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 52주년을 맞은 가수 김연자가 출연해 20여 년간 이어온 일본 활동과 당시의 생활을 돌아봤다.김연자는 1981년 메들리 앨범으로 약 360만 장의 판매량을 기록하며 이름을 알렸다. 1984년에는 '수은등'을 발표했고, 이후 '천하장사'와 '아침의 나라에서'를 비롯한 곡으로 활동했다. 특히 '아침의 나라에서'를 일본어로 번안한 곡이 1988년 일본에서 크게 히트하면서 현지 활동의 전성기를 맞았다.일본을 비롯해 브라질, 쿠바, 러시아 등 해외 무대까지 누빈 김연자는 당시 공연 출연료를 제대로 챙기지 않았던 이유도 설명했다. 유재석이 "해외 공연 출연료를 한 푼도 안 받았다고 하더라"고 묻자 김연자는 "하다 보니까 자선쇼가 됐다"고 답했다.이어 "그만큼 일본에서 많이 벌었다"며 무료 공연을 하게 된 계기를 전했다. 하노이 공연 당시 악기가 고장 났지만 수리할 돈이 없다는 이야기를 듣고 비용을 내겠다고 한 것이 시작이었다.하지만 화려했던 해외 활동과 달리 한국으로 돌아온 뒤 그의 손에는 돈이 남아 있지 않았다. 김연자는 일본에서 20여 년간 활동하며 약 1000억 원을 벌었지만, "돈 계산은 안 하고 노래만 했다"며 당시 수입 관리를 전남편에게 맡겼다고 밝혔다.그는 "전 남편이 회사 사장님도 하셨다. 해외 자선 공연 비용도 전 남편이 계산을 했고 일본에서의 비용도 전 남편이 다 관리했다"고 설명했다. 자신이 얼마를 벌었는지조차 제대로 확인하지 않았다는 것이다.김연자는 "나는 내가 얼마를 벌었는지, 전 남편이 돈을 얼마나 갖고 있는지 한 번도 물어본 적도 없었다"고 말했다. 이후 번 돈을 일부라도 가지고 한국에 돌아오려 했지만 상황은 예상과 달랐다.그는 "번 돈을 조금이나마 갖고 한국 오려고 했는데 상대방이 '없다. 빈손이다'고 하더라"고 털어놨다. 결국 김연자는 2012년 해외 활동을 접고 한국으로 돌아오면서 무일푼이 됐다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr