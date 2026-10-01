강민아가 써브라임에 전속 계약을 체결했다./사진제공=써브라임

배우 강민아가 6년간 몸 담았던 블리츠웨이엔터테인먼트를 떠나 써브라임과 전속계약을 체결했다.30일 써브라임 측은 “다양한 작품을 통해 자신만의 캐릭터를 구축해온 강민아와 함께하게 돼 기쁘다”며 “배우로서 가진 역량을 여러 작품에서 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원을 이어가겠다. 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.강민아는 2009년 영화 ‘바다에서’로 아역 배우로 데뷔 후 영화 ‘통증’, ‘남자가 사랑할 때’, ‘히야’, ‘박화영’ 등에 출연하며 차근차근 연기 경험을 쌓았다. 드라마 ‘장옥정, 사랑에 살다’에서 장옥정 어린시절 역할을 시작으로, ‘선암여고 탐정단’, ‘발칙하게 고고’, ‘모두의 연애’, ‘여신강림’ 최수아 역으로 눈도장을 찍었, 이후 ‘괴물’, ‘멀리서 보면 푸른 봄’, ‘가우스전자’ 등 다양한 장르와 캐릭터로 여러 작품에 꾸준히 출연하며 활동을 이어왔다.웹드라마 ‘에이틴 2’에서 차아현 역을 맡아 대중들에게 얼굴을 알린 강민아는 '사당보다 먼 의정부보다 가까운 시즌2', '네 맛대로 하는 연애', '몽슈슈 글로벌하우스', ‘언어의 온도 : 우리의 열아홉’, ‘막장 악녀’까지 주요 인기 웹드라마에서 활약했다. 지난 26일 종영한 라이프타임 토일드라마 ‘공감세포’에서는 걸그룹 출신 톱배우 유지안 역을 맡아 작품을 이끌며 주연으로서 존재감을 뽐내기도 했다.한편, 써브라임에는 나나, 임수향, 혜리, 하니(안희연) 등이 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr